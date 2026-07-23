L’Autorità Portuale investe sulla cultura: nasce la Fondazione Palazzo delle Compere di San Giorgio

Genova. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale compie un passo destinato a segnare una nuova fase nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale con la costituzione della Fondazione Palazzo delle Compere di San Giorgio, ente senza scopo di lucro istituito dall’AdSP quale unico socio fondatore.

La Fondazione avrà sede a Palazzo San Giorgio e rappresenterà il nuovo strumento attraverso cui promuovere, sviluppare e coordinare le attività di tutela, valorizzazione e fruizione di uno dei luoghi più rappresentativi della storia marittima italiana.

Edificato nella seconda metà del XIII secolo quale sede del potere civile della Repubblica di Genova affacciata sul porto, Palazzo San Giorgio è stato nei secoli il cuore della vita economica e marittima della città. Qui trovò sede la Casa delle Compere e del Banco di San Giorgio, tra le più antiche istituzioni finanziarie pubbliche d’Europa, mentre dal 1903 l’edificio ospita ininterrottamente l’ente di governo del porto di Genova, oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Fondazione nasce con lo scopo di trasformare Palazzo San Giorgio in un centro permanente di iniziative culturali, scientifiche, educative e divulgative, promuovendone la conoscenza, la conservazione e la fruizione pubblica e favorendone il pieno inserimento nella rete culturale locale e nazionale. Potrà inoltre sviluppare collaborazioni con enti pubblici, università, istituzioni culturali e soggetti privati, promuovere studi e ricerche, organizzare mostre, convegni ed eventi, realizzare pubblicazioni e accedere a programmi di finanziamento nazionali ed europei.

La governance della Fondazione è affidata a un consiglio di amministrazione, inizialmente nominato dall’Autorità di Sistema Portuale nel rispetto dei principi di competenza, professionalità e parità di genere, composto dal presidente Giorgio Lamanna e dai consiglieri Giovanna Chilà, Edoardo Pesce, Paolo Pessina e Cristina Repetto. Il Collegio dei Revisori è formato da Francesco Puliti e Alessandro Nadasi.

Lo Statuto prevede inoltre un comitato scientifico composto da personalità del mondo accademico e culturale, chiamato a supportare le attività della Fondazione con funzioni consultive e propositive. La Fondazione dispone di un patrimonio iniziale di 150 mila euro e potrà successivamente accogliere soci partecipanti e sostenitori, favorendo il coinvolgimento di istituzioni, enti pubblici, imprese e soggetti privati nella realizzazione dei propri programmi.

“La costituzione della Fondazione rappresenta un passaggio strategico che avevamo indicato, fin dall’avvio del mandato, tra gli obiettivi prioritari e che oggi diventa realtà. Palazzo San Giorgio non è soltanto uno dei monumenti simbolo di Genova: è il luogo nel quale, da oltre sette secoli, si intrecciano la storia del porto, della città e dei suoi commerci con il mare – ha detto il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli – Qui hanno operato istituzioni che hanno contribuito alla crescita economica della Repubblica di Genova e, dal 1903, continua a svolgere la propria attività l’ente che governa il porto. Dare vita alla Fondazione significa assicurare continuità a questa storia, valorizzarne il patrimonio culturale, archivistico e artistico e renderlo sempre più accessibile alla comunità. Vogliamo farne un luogo unico di conoscenza, ricerca e confronto, capace di costruire collaborazioni con il mondo della cultura, delle università e delle istituzioni. È un investimento sul futuro che affonda le proprie radici nella storia e nell’identità marittima di Genova”.