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A casella

Muore a 34 anni per un’overdose di crack: si indaga su chi le ha procurato la droga

L'ambulanza l'aveva trovata incosciente in un appartamento dopo l'assunzione, è morta domenica sera in ospedale

carabinieri

Genova. Una donna di 34 anni è morta ieri all’ospedale San Martino di Genova dopo essere stata trovata incosciente in un’abitazione a Casella a causa di un’overdose da crack.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo e ha delegato alle indagini i carabinieri della compagnia di San Martino. La donna era con un amico che non vedeva da un po’.

E’ con lui che avrebbe consumato la droga ed è stato lui a chiamare i militari. Le indagini dovranno stabilire chi ha procurato la droga risultata fatale alla 34enne che di recente era stata sottoposta a un intervento per l’epilessia.

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