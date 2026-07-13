Muore a 34 anni per un’overdose di crack: si indaga su chi le ha procurato la droga

Genova. Una donna di 34 anni è morta ieri all’ospedale San Martino di Genova dopo essere stata trovata incosciente in un’abitazione a Casella a causa di un’overdose da crack.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo e ha delegato alle indagini i carabinieri della compagnia di San Martino. La donna era con un amico che non vedeva da un po’.

E’ con lui che avrebbe consumato la droga ed è stato lui a chiamare i militari. Le indagini dovranno stabilire chi ha procurato la droga risultata fatale alla 34enne che di recente era stata sottoposta a un intervento per l’epilessia.