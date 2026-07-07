Osservatorio ambiente e salute: “Potenziato il controllo sui fumi portuali”

Genova. Si è svolto ieri pomeriggio, a Palazzo Tursi, il terzo e ultimo incontro dell’Osservatorio Ambiente e Salute, nell’ambito del percorso specifico avviato dall’Amministrazione sul tema dell’inquinamento delle aree portuali e del centro città.

“Dopo il primo confronto con le comunità territoriali interessate e il successivo tavolo tecnico tra Comune e gli altri Enti del territorio competenti in materia, l’incontro di oggi ha rappresentato una preziosa opportunità di aggiornamento reciproco sugli ultimi sviluppi in materia di mitigazione dell’inquinamento portuale e di tutela della salute pubblica”, commentano le assessore ad Ambiente e Welfare Silvia Pericu e Cristina Lodi insieme all’assessore alla mobilità sostenibile Emilio Robotti, presenti all’incontro.

“Le nuove centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria a Cornigliano, Sampierdarena e San Teodoro, gli investimenti infrastrutturali per la separazione del traffico portuale da quello privato e la prossima messa in opera di tavoli di co-programmazione per la fornitura di servizi specifici in riferimento alla salute delle persone sono alcuni dei provvedimenti su cui, come Amministrazione, abbiamo lavorato e stiamo lavorando con grande determinazione per monitorare e lenire l’impatto che le attività portuali hanno sulla vita quotidiana delle persone”, spiegano Pericu, Lodi e Robotti, sottolineando che “Il lavoro dell’Osservatorio Ambiente e Salute, pur molto complesso, ha consentito di rafforzare rapporti e interlocuzioni tra tutti gli enti del territorio toccati, a vario titolo, dalla criticità dell’inquinamento delle aree portuali, favorendo l’implementazione, da parte di altri soggetti, di iniziative concrete quali il potenziamento dei controlli sui fumi emessi dalle navi, l’avanzamento dell’iter per l’elettrificazione delle banchine portuali e passi in avanti per l’impiego, da parte delle navi, di combustibili meno inquinanti”.

“Anche se il lavoro da fare è ancora tantissimo, come ci hanno giustamente e nuovamente ricordato oggi associazioni e comitati, l’Osservatorio Ambiente e Salute rappresenta un metodo di lavoro nuovo, trasparente ed efficace, pensato dalla nostra Amministrazione per approcciare in modo organico le principali problematiche ambientali che hanno un impatto negativo sul benessere dei nostri concittadini, consentendo di definire in maniera chiara, trasparente e coordinata, responsabilità e compiti per ciascuno degli enti pubblici che insistono sul nostro territorio: la tutela della salute delle persone è e continuerà ad essere un obiettivo centrale e strategico della nostra attività amministrativa”, concludono Pericu, Lodi e Robotti.