Ospedale San Martino, 36enne vuole farsi operare nel reparto sbagliato e dà in escandescenze

Genova. Pretendeva di essere sottoposto a un intervento chirurgico e, poiché non poteva essere accontentato, ha iniziato a dare in escandescenze. Protagonista un uomo di 36 anni che si è presentato ieri pomeriggio all’ospedale San Martino ed è stato bloccato dalla polizia.

È successo nel reparto di malattie infettive. Gli operatori sanitari hanno provato a spiegargli che quello non era il luogo deputato per quel tipo di prestazione e lo hanno invitato a rivolgersi ad altra struttura.

A quel punto ha perso il controllo, minacciando i sanitari con una stampella e danneggiando lo stipite di una porta. Il personale ha chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti.

L’uomo è stato bloccato e accompagnato negli uffici della questura per le procedure del caso.