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Fuori controllo

Ospedale San Martino, 36enne vuole farsi operare nel reparto sbagliato e dà in escandescenze

L'uomo ha minacciato gli operatori sanitari con una stampella e ha danneggiato uno stipite: bloccato dalla polizia

Ospedale San Martino, monoblocco

Genova. Pretendeva di essere sottoposto a un intervento chirurgico e, poiché non poteva essere accontentato, ha iniziato a dare in escandescenze. Protagonista un uomo di 36 anni che si è presentato ieri pomeriggio all’ospedale San Martino ed è stato bloccato dalla polizia.

È successo nel reparto di malattie infettive. Gli operatori sanitari hanno provato a spiegargli che quello non era il luogo deputato per quel tipo di prestazione e lo hanno invitato a rivolgersi ad altra struttura.

A quel punto ha perso il controllo, minacciando i sanitari con una stampella e danneggiando lo stipite di una porta. Il personale ha chiamato le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti.

L’uomo è stato bloccato e accompagnato negli uffici della questura per le procedure del caso.

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