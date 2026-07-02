Ospedale Gaslini, lavoratori in presidio sotto la prefettura: ecco le ragioni della protesta

Genova. Presidio questa mattina davanti alla prefettura di Genova: è la protesta indetta dalla Rsu dell’ospedale Gaslini per richiamare l’attenzione sulle principali criticità che interessano il personale dell’ospedale.

“La mobilitazione – spiegano i rappresentanti dei lavoratori – nasce dalla necessità di riportare al centro dell’attenzione alcune questioni che incidono direttamente sulla qualità del lavoro e di conseguenza sull’efficienza dei servizi erogati ai cittadini“.

Tra i temi sollevati dalla Rsu figurano la carenza di personale Oss, la mancata applicazione del contratto nazionale al personale della ricerca e di supporto alla ricerca, il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori precari impiegati in somministrazione, in particolare nei servizi logistici, le risorse destinate al welfare aziendale e la revoca dell’indennità di pronto soccorso per il personale della terapia intensiva neonatale”.

A giugno la maggior parte dei sindacati (Fp Cgil, Uil Fp e Usb) hanno proclamato lo stato di agitazione, pronti ad arrivare allo sciopero se le procedure di raffreddamento avranno esito negativo.