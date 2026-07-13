“Orto in Jazz”, a Trasta torna la grande musica: il 17 luglio Alessio Menconi Trio

Genova. Dopo il successo della prima edizione, torna anche quest’estate Orto in Jazz, la rassegna nata dalla collaborazione tra il Circolo Barabini di Trasta e il Count Basie Jazz Club.

Due appuntamenti speciali, il 17 luglio e il 28 agosto, porteranno nel suggestivo spazio all’aperto del Prato Orto del Circolo Barabini alcuni protagonisti della scena jazz nazionale e internazionale, in un’atmosfera raccolta, conviviale e immersa nel verde.

L’obiettivo della rassegna è quello di creare occasioni di incontro e di condivisione attraverso la musica dal vivo, valorizzando un luogo di aggregazione del quartiere e proponendo concerti di alta qualità artistica.

La rassegna Orto in Jazz 2026 si apre con un appuntamento d’eccezione dedicato ai grandi standard della tradizione jazzistica.

Sul palco salirà l’Alessio Menconi Trio, formazione composta da Alessio Menconi alla chitarra, Pietro Martinelli al contrabbasso e Giorgio Griffa alla batteria.

Considerato uno dei chitarristi italiani più attivi e conosciuti, Alessio Menconi, vanta una carriera internazionale che lo ha portato a esibirsi in migliaia di concerti in oltre quaranta Paesi, tra teatri, festival jazz e jazz club di tutto il mondo. Da anni è inoltre docente di chitarra jazz presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova.

Accanto a lui Pietro Martinelli e Giorgio Griffa, musicisti di grande esperienza e sensibilità, daranno vita a un dialogo musicale raffinato e coinvolgente.

Il trio proporrà un repertorio di celebri jazz standards riletti con uno sguardo personale e contemporaneo, in un concerto che unirà tradizione, interplay e libertà espressiva, restituendo tutta la vitalità e l’attualità del linguaggio jazzistico.

Venerdì 17 luglio, ore 21:15. Jazz Standards. Alessio Menconi Trio

Alessio Menconi – Chitarra

Pietro Martinelli – Contrabbasso

Giorgio Griffa – Batteria

INGRESSO:

presso il Circolo Barabini di Trasta

Salita Cà dei Trenta, 3 CANC, Genova

Ingresso riservato ai soci ARCI (tessera 2025-2026 obbligatoria)

Ingresso con contributo a sostegno della rassegna.

La prenotazione è gradita, sul sito www.countbasie.it, e ci aiuterà a organizzare al meglio gli spazi e l’accoglienza del pubblico.

Per motivi organizzativi, le prenotazioni si chiuderanno alle ore 13:00 del giorno del concerto.