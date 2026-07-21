Strappa orologi da oltre 70mila euro dal polso di due turisti svizzeri: arrestato al confine

Santa Margherita Ligure. In pochi istanti è riuscito a strappare dal polso di due turisti gli orologi, 72mila euro il valore totale, poi è scappato facendo perdere le sue tracce. A rintracciarlo è stata la Police Nationale di Marsiglia, grazie alla collaborazione con i carabinieri di Santa Margherita Ligure.

Il furto risale ai giorni scorsi. I due turisti, entrambi svizzeri, erano a passeggio per Santa Margherita Ligure quando sono stati avvicinati da due sconosciuti: uno di loro, identificato dopo l’arresto in un 34enne cittadino algerino, è riuscito a strapparli gli orologi dai polsi.

I carabinieri hanno visionato le telecamera di sorveglianza cittadine e hanno individuato l’auto con cui i due ladri sono scappati dalla cittadina, intercettandolo al confine con la Francia. Il mezzo, risultato a noleggio, è stato quindi segnalato alla Polizia francese, che lo ha rintracciato con a bordo il 34enne. Nelle operazioni di perquisizione è stato trovato uno dei due orologi, del valore di circa 50.000 euro, che è stato sequestrato.