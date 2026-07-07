Orientamento subacqueo: quattro atleti della Dario Gonzatti convocati in Nazionale per gli Europei

Genova. Un importante riconoscimento per il movimento subacqueo genovese: quattro atleti della USS Dario Gonzatti sono stati ufficialmente convocati nella Nazionale italiana per i prossimi campionati europei di orientamento subacqueo.

Marco Campanile, Mattia Mosca, Giorgia Ambrosetti e Beatrice Serra voleranno in Ungheria, a Gyékényes, dove dal 22 al 30 agosto difenderanno i colori azzurri nella massima competizione continentale.

La convocazione premia la costanza e i risultati ottenuti dai ragazzi della storica società di Albaro durante la stagione agonistica. Per la Dario Gonzatti si tratta di un’ulteriore conferma della validità del proprio settore giovanile e tecnico in una disciplina affascinante e complessa come l’orientamento subacqueo, che richiede non solo un’ottima preparazione atletica ma anche notevoli capacità di precisione e navigazione sott’acqua.

“A tutti i convocati vanno i complimenti della società e l’augurio di una buona rifinitura della preparazione in vista delle future gare” raccontano in Gonzatti.