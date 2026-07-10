Orientamento, Knock-Out Sprint: Guilhem Verove e Tereza Rauturier sono campioni del mondo

Genova. La ceca Tereza Rauturier e il francese Guilhem Verove sono i nuovi campioni del mondo Knockout, emersi oggi in una finale ricca di colpi di scena sotto il sole cocente di Genova.

Nel settore femminile Tereza Rauturier (CZE) ha vinto con autorità in 10:02.9, gestendo con freddezza e precisione i passaggi più insidiosi e la tensione della finale. Dietro di lei è stata battaglia fino all’ultimo decimo: l’argento è andato a Karolin Ohlsson (SWE) in 10:03.5, a soli 0,6 secondi, mentre il bronzo è stato conquistato da Pia Young Vik (NOR) in 10:03.8.

Per stabilire le posizioni sul podio è stato necessario ricorrere al fotofinish, a testimonianza dell’equilibrio e dell’intensità della gara.

In campo maschile Guilhem Verove (FRA) ha confermato la sua ascesa imponendosi in 8:21.9, con una prova convincente che lo consacra tra i protagonisti della velocità mondiale. Argento per Akseli Ruohola (FIN) in 8:22.7, staccato di soli 0,8 secondi e autore di una prova veloce e costante. Il bronzo è andato a Isac von Krusenstierna (SWE) in 8:23.8, che torna sul podio mondiale dopo una gara solida e tatticamente accorta.

La finale maschile ha riservato sorprese importanti: diversi favoriti sono stati eliminati già in semifinale — tra questi Timo Suter, Kasper Foster e Yannick Michaels — aprendo la strada a nuove figure e a un podio inatteso. Verove, reduce dall’argento nella sprint, ha così confermato il suo stato di forma e il ruolo di nuovo protagonista dell’orienteering internazionale.

PERCORSO: I tracciati, a cura di Alessio Tenani, hanno visto alcune particolarità come un’area multilivello che ha mandato in crisi parecchi concorrenti.

DICHIARAZIONI: «Sono molto contento di questa prova — ha detto Verove — è un successo che voglio dedicare alla mia federazione e a tutti quelli che hanno lavorato con me. Voglio anche ringraziare i ragazzi delle categorie giovanili che si allenano con me e mi spingono a migliorare ogni giorno; spero che questo risultato possa aprirmi le porte del professionismo in Francia.»

Tereza Rauturier, visibilmente emozionata, ha raccontato la soddisfazione per il riscatto dopo la delusione dei giorni scorsi. «È stata una gara incredibile — ha detto — ancora non ci credo. L’altro giorno avevo perso una medaglia per così poco e ne ero rimasta rammaricata; oggi sono stata ricompensata. Questo tracciato l’ho amato e poi odiato: l’anno scorso ero rimasta delusa e ho deciso di lavorare sulla sprint. Devo ringraziare tutti, e in particolare mio marito, che mi ha accompagnato in questo percorso. Un grazie va anche al mio paese per il sostegno.»

Genova conferma il suo ruolo di palcoscenico ideale per competizioni imprevedibili e spettacolari: il centro storico ha messo alla prova anche i più esperti, regalando al pubblico una finale combattuta fino all’ultimo secondo e consacrando nuovi talenti del movimento.

FISO: La FISO era oggi rappresentata dal Presidente Alfio Giomi. ‘Uno spettacolo straordinario, da vivere, in una città come Genova stupenda. L’Orienteeirng ha confermato di essere una disciplina tecnica, educativa e di grande impatto valoriale. Ha un solo limite, che non si fa abbastanza per farla conoscere. Una disciplina che non può non essere presente ai Giochi Olimpici’.

AZZURRI: In gara oggi Giacomo Zagonel ‘Mi è mancata un punta di velocità, soprattutto nei tratti in solitaria’. Maddalena De Biasi. ‘Il livello era altissimo. Ho inziato con un po’ di confusione, ma non avrei potuto comunque fare di più’.

MARIANI OK: Nella serata post gara gli atleti hanno avuto modo di fare una pre walking nella zona di gara. Le ultime notizie dicono che Francesco Mariani sarà della partita. Quindi domani nella Relay, con 32 nazioni schierate, ci saranno Caterina Dallera, Francesco Mariani, Ilian Angeli e Maddalena De Biasi.

Si qui massima la soddifazione degli organizzatori guidati da Gianluca Carbone. ‘Stiamo proponento un evento spettacolare che non sarebbe possibile senza il supporto di un grande gruppo di lavoro’.

Women

1 Tereza Rauturier, CZE 10:02.90

2 Karolin Ohlsson, SWE +0:00.60

3 Pia Young Vik, NOR +0:00.89

4 Malin Agervig Kristiansson, DEN +0:01.10

5 Cecile Calandry, FRA +0:06.20

6 Lilly Graber, SUI +0:23.30

Men

1 Guilhem Verove, FRA 8:21.90

2 Akseli Ruohola, FIN +0:00.80

3 Isac von Krusenstierna, SWE+0:01.89

4 Timo Suter, SUI +0:03.60

5 Cooper Horley, AUS +0:21.90

6 Mathieu Perrin, FRA +0:32.79