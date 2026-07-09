Orientamenti Summer, tutto esaurito per la tappa a Chiavari: oltre 300 partecipanti

Genova. Si conferma il successo di Orientamenti Summer, il percorso itinerante promosso da Regione Liguria per accompagnare studenti e famiglie nelle scelte formative. Anche la tappa ospitata dall’Auditorium Società Filarmonica di Chiavari ha registrato il tutto esaurito, con oltre 300 partecipanti e un nuovo sold out, una costante per questa edizione del format.

L’iniziativa, realizzata da Regione Liguria in collaborazione con l’Università di Genova e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, nasce con l’obiettivo di offrire a studenti e famiglie strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza la scelta del percorso di studi, valorizzando attitudini, competenze e aspirazioni attraverso il confronto diretto con esperti dell’orientamento e professionisti del settore.

“Anche la tappa di Chiavari, la penultima del percorso di Orientamenti Summer, si conclude con una partecipazione davvero da record, un risultato che conferma il grande apprezzamento generale per questa edizione della misura – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro – La risposta delle famiglie testimonia quanto sia sentita l’esigenza di disporre di occasioni di orientamento qualificate, fondate su informazioni attendibili e sul confronto con figure competenti. Accompagnare i giovani nella conoscenza delle proprie inclinazioni e delle opportunità formative significa aiutarli a costruire con maggiore consapevolezza il proprio futuro. Regione Liguria continua a investire sull’orientamento quale strumento strategico per sostenere la crescita personale degli studenti e favorire scelte formative e professionali sempre più informate”.

“La tappa di Chiavari ha confermato ancora una volta il valore di Orientamenti Summer come occasione concreta di supporto per studenti e famiglie nel delicato percorso di orientamento – dichiara l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola –. Grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo continuiamo a investire in iniziative che favoriscono il dialogo tra i giovani, il sistema dell’istruzione e il mondo del lavoro, mettendo a disposizione strumenti utili per compiere scelte consapevoli. Crediamo che offrire opportunità di confronto e crescita significhi rafforzare il capitale umano della Liguria e accompagnare le nuove generazioni nella costruzione del proprio futuro. Per questo proseguiremo nel sostegno a progetti che valorizzano competenze, talenti e aspirazioni, creando nuove occasioni di sviluppo per il territorio”.

Il calendario di Orientamenti Summer proseguirà con l’ultima tappa, prevista per mercoledì 15 luglio a Dolceacqua, in provincia di Imperia. La partecipazione agli incontri è gratuita, con iscrizione attraverso il portale orientamenti.regione.liguria.it.