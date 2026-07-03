Opere di urbanizzazione, Tursi cambia il regolamento: “Dovranno essere davvero utili alla città”

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola, ha dato il via libera alla delibera di approvazione del regolamento per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione realizzate dai soggetti privati.

“Da oggi non basterà più costruire una rotatoria o un’opera qualsiasi per ottenere uno sconto sul contributo dovuto al Comune – spiega l’assessora Coppola –. Con questo regolamento cambiamo le regole: se un privato vuole realizzare direttamente un’opera pubblica al posto di versare quel contributo, dovrà dimostrare che è davvero utile alla città e risponde a una precisa visione urbanistica. Vogliamo che gli investimenti privati contribuiscano a rendere Genova più vivibile, con spazi pubblici di qualità, più verde, suoli permeabili, percorsi pedonali e ciclabili sicuri e interventi capaci di affrontare i cambiamenti climatici. È un cambio di paradigma che mette al centro l’interesse pubblico e la qualità dei progetti”.

Le priorità di intervento per l’eventuale ammissione a scomputo

Il regolamento prevede che lo scomputo sia ammesso solo se viene dimostrato che la corresponsione degli oneri di urbanizzazione non consentirebbe di ottenere la medesima opera in tempi utili, oppure l’opera ha caratteristiche tali da richiedere una realizzazione contestuale all’intervento.

In tutti gli altri casi, è da preferire la corresponsione degli oneri di urbanizzazione. Tra le tipologie di intervento ritenute prioritarie ai fini dell’eventuale ammissione a scomputo, vi sono:

depavimentazione e incremento della permeabilità urbana

riqualificazione di spazi pubblici esistenti

percorsi pedonali e ciclabili continui e sicuri

interventi che costituiscano parti di infrastrutture verdi e blu ovvero reti strategiche di aree naturali e semi-naturali progettate per

fornire servizi ecosistemici, migliorare la resilienza climatica urbana e la salute pubblica (Agenda 2030 ONU).

Il regolamento per le opere di urbanizzazione: ambiti di disciplina e disposizioni per i privati

Il regolamento – che si applica in particolare alle opere di urbanizzazione previste all’interno dei comparti soggetti a Piani Urbanistici Operativi (PUO) di cui alla Legge Urbanistica Regionale e nei Permessi di Costruire convenzionati – punta a disciplinare:

le condizioni e modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione

i criteri per l’ammissione allo scomputo degli oneri di urbanizzazione

le modalità di progettazione, esecuzione, collaudo e presa in carico delle opere.

Inoltre, il documento delinea gli indirizzi per la redazione delle convenzioni urbanistiche disciplinate dall’art. 49 della Legge Regione Liguria 36/1997 e per l’attività di verifica dei progetti e di monitoraggio della fase esecutiva, comprese la contestazione di inadempienze, l’escussione delle fidejussioni e l’esecuzione degli interventi da completare a carico del Comune.

Il regolamento stabilisce infine le modalità che il privato deve rispettare per il collaudo previsto a suo carico delle opere di urbanizzazione e per le successive cessioni e gli asservimenti a favore del Comune, anche ai fini degli scomputi del valore delle opere realizzate dalla quota oneri del contributo per il permesso a costruire.