Operazione “largo raggio” a Sestri Ponente, controlli anche sulle attività commerciali

Genova. Operazione “largo raggio” della polizia locale a Sestri Ponente contro idegrado urbano, spaccio di sostanze stupefacenti e irregolarità commerciali.

I controlli sono stati eseguiti nelle aree di via Puccini, Mercato del Ferro, piazza Montesanto, via Ferro, via Cerruti, area Fincantieri, piazza Baracca, via Travi e nelle zone limitrofe.

Nel corso dell’attività sono state identificate 33 persone. Gli operatori hanno inoltre rinvenuto e sequestrato, nei pressi del Mercato del Ferro, una sostanza presumibilmente stupefacente, abbandonata sul posto. La sostanza sarà sottoposta ad analisi e, in caso di conferma della sua natura, si procederà per violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990 a carico di ignoti.

Inoltre, in piazza Montesanto gli agenti hanno identificato una persona trovata in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Il Nucleo Commercio ha sottoposto a controllo quattro attività commerciali. Una è risultata regolare, mentre nelle altre tre sono state accertate irregolarità amministrative che hanno comportato la contestazione delle previste sanzioni. Sono in corso anche ulteriori verifiche su una delle attività ispezionate.

“Il servizio svolto a Sestri Ponente rientra nel programma di controlli straordinari che proseguiranno anche nelle prossime settimane nei quartieri cittadini per rafforzare la sicurezza urbana, aumentare il decoro e garantire il rispetto delle regole da parte di cittadini e attività economiche”, ha detto l’assessora alla Sicurezza urbana e Polizia Locale Arianna Viscogliosi.