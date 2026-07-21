Nuovo presidio sanitario per il distretto della cantieristica e delle riparazioni navali: al via la gara dell’AdSP

Genova. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha avviato la procedura di gara per l’affidamento del nuovo presidio sanitario di primo intervento destinato al distretto della cantieristica e delle riparazioni navali del porto di Genova. La procedura, pubblicata il 16 luglio 2026, resterà aperta fino alle ore 12.00 del 10 settembre 2026.

L’iniziativa nasce anche dal confronto sviluppato con ASL 3 e con le rappresentanze del comparto industriale portuale ed è finalizzata a potenziare il servizio di assistenza sanitaria oggi garantito attraverso un presidio mobile di primo soccorso, assicurandone al tempo stesso la continuità oltre la scadenza dell’attuale affidamento, prevista per il 31 dicembre 2026.

Il nuovo presidio sarà ospitato in un modulo dedicato all’interno dell’area delle Riparazioni Navali, in via Molo Cagni, predisposto dall’Autorità di Sistema Portuale. Il servizio sarà affidato a personale sanitario qualificato e garantirà la presenza contemporanea di un infermiere e di un operatore socio-sanitario, assicurando attività di primo intervento, la gestione dei piccoli traumi e la stabilizzazione delle situazioni di minore criticità, in raccordo con il sistema territoriale dell’emergenza sanitaria.

Il presidio sarà al servizio del distretto della cantieristica e delle riparazioni navali, uno dei principali poli industriali del porto di Genova. Il comparto riunisce oggi oltre 80 imprese e occupa complessivamente circa 4.700 lavoratori, di cui oltre 2.700 diretti e circa 2.000 nell’indotto, rappresentando l’area a maggiore concentrazione occupazionale dell’intero sistema portuale. Un’evoluzione che negli anni ha visto affiancarsi alle tradizionali attività di riparazione navale una crescente presenza di imprese della cantieristica, del refitting e delle lavorazioni ad alta specializzazione.

L’affidamento avrà una durata di 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. L’importo posto a base di gara è pari a 657 mila euro, mentre il valore complessivo massimo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo e degli oneri della sicurezza, ammonta a circa 876 mila euro. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

“Il distretto della cantieristica e delle riparazioni navali rappresenta uno dei principali poli industriali del porto di Genova per numero di imprese, occupazione e competenze – commenta il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli – Accompagnarne lo sviluppo significa investire non soltanto nelle infrastrutture, ma anche nei servizi che contribuiscono a rendere più efficiente e qualificato il contesto operativo nel quale lavorano ogni giorno migliaia di persone. Il nuovo presidio sanitario risponde a questa impostazione: rafforza un servizio essenziale a supporto delle imprese e dei lavoratori e conferma l’attenzione dell’Autorità di Sistema Portuale verso un comparto che costituisce una componente strategica dell’economia marittima genovese”.