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Mare

Da oggi aperta la nuova spiaggia libera in corso Italia, 800 mq ceduti al Comune dall’Esercito

Sulla porzione di litorale attivo un servizio di salvamento dalle 10 alle 19. A disposizione anche le docce. Parte della spiaggia deve ancora essere sistemata

spiaggia corso italia

Genova. Da oggi i genovesi e i turisti hanno a disposizione una spiaggia libera in più in corso Italia, grazie a un protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Genova e il comando militare dell’Esercito Liguria: l’arenile attiguo allo stabilimento balneare militare di corso Italia 7/B sarà usufruibile fino al termine della stagione estiva.

L’esigenza di ridefinire temporaneamente l’uso dell’area è nata a seguito della conclusione, lo scorso 25 giugno, della precedente concessione dei servizi dello stabilimento. Nelle more dei tempi tecnici necessari all’avvio delle nuove procedure di affidamento, il Comune di Genova ha manifestato la disponibilità a prendersi carico della gestione transitoria del solo arenile: per questo il protocollo resterà in vigore fino al 30 settembre 2026.

L’accordo prevede la concessione d’uso temporanea e totalmente gratuita di una superficie complessiva di 772 metri quadrati (comprensiva dell’arenile scoperto e del percorso delimitato di accesso dalla pubblica via).

L’intervento del Comune non solo garantisce il diritto alla fruizione della costa da parte dei cittadini, ma assicura al contempo la continuità del presidio e della vigilanza dell’intera infrastruttura militare, prevenendo fenomeni di vandalismo o intrusioni improprie nelle aree rimaste interdette quali cabine, bar, ristorante e locali tecnici.

Tutti gli oneri logistici ed economici saranno a carico del Comune di Genova, che provvederà all’allestimento della cartellonistica informativa e dei servizi igienico-sanitari, nonché a garantire i servizi di pulizia, gestione dei rifiuti, apertura e chiusura dei varchi e il fondamentale servizio di salvamento.

L’accordo per la cessione è stato formalizzato a Palazzo Tursi dalla sindaca di Genova, Silvia Salis, e dal comandante del Comando Militare Esercito “Liguria”, il colonnello Edmondo Dotoli. Le interlocuzioni tra l’amministrazione e il corpo militare sono state prese dall’assessore al Patrimonio Davide Patrone.

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