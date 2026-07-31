Tre cassoni in dieci giorni, la nuova diga raggiunge i 1350 metri di sviluppo complessivo

Genova. Avanza la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova, che ha raggiunto circa 1350 metri di sviluppo complessivo (tenendo conto quindi di parte costruita e mare).

L’opera è uno dei più importanti interventi infrastrutturali in corso nel settore portuale europeo. L’installazione di tre nuovi cassoni è avvenuta negli ultimi dieci giorni. La nuova diga realizzata dal consorzio PerGenova Breakwater guidato da Webuild per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Lo stesso gruppo Webuild ieri si è aggiudicato anche la costruzione del lotto B del tunnel subportuale di Genova.

L’ultimo cassone posato misura 67 metri di lunghezza, oltre 33 metri di altezza e ha un peso di circa 15mila tonnellate. La sua installazione ha richiesto una complessa sequenza di operazioni, dal trasferimento via mare al posizionamento sul fondale, effettuate con il supporto di mezzi navali specializzati e di squadre tecniche impegnate nelle attività di monitoraggio, controllo e assistenza in mare, a terra e sott’acqua.

“Una volta completata, la nuova diga costituirà un elemento chiave per lo sviluppo del porto di Genova e si inserirà nel più ampio programma di potenziamento infrastrutturale che interessa la città – si legge nella nota di Webuild – oltre alla Nuova Diga Foranea, Webuild è impegnata nella realizzazione del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova, la nuova linea ferroviaria ad alta capacità che collegherà il porto ai principali corridoi logistici europei. Insieme, queste opere contribuiranno a rafforzare l’integrazione tra sistema portuale, rete ferroviaria e mobilità urbana, consolidando il ruolo strategico di Genova nel Corridoio Reno-Alpi della rete TEN-T”.