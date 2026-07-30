Nuova diga, consiglio regionale monotematico senza Bucci: “L’opposizione vuole solo fare polemiche”

Genova. L’arrivo di agosto non spegne le polemiche in Regione Liguria, stavolta sulla nuova diga del porto di Genova. L’ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha convocato per martedì 4 agosto una seduta monotematica per discutere del progetto (al mattino, mentre al pomeriggio verranno trattate le interrogazioni residue). Ma il principale soggetto titolato a rispondere, il presidente e commissario Marco Bucci, sarà in vacanza come da tempo aveva comunicato.

“L’opposizione dimostra di non essere interessata a conoscere lo stato di avanzamento della diga, ma solo a costruire polemiche – interviene Bucci in una nota -. Nonostante sia stato più volte chiarito che il commissario di governo non può essere interrogato direttamente in Consiglio regionale, spiace constatare che l’ufficio di presidenza integrato, su pressione della minoranza, abbia convocato un Consiglio per il 4 agosto, pur sapendo della mia assenza già comunicata per motivi familiari e personali fino al 9 agosto”.

“Nel mio ruolo di commissario, oltre che di presidente, avevo dato piena disponibilità, insieme alla struttura commissariale, a essere audito alla ripresa dei lavori nella commissione competente – prosegue Bucci – unica sede preposta alla partecipazione di persone non appartenenti al Consiglio. La proposta, riferita in Upi dal presidente del Consiglio, è stata rifiutata dai capigruppo della minoranza“.

“La diga è la più grande opera infrastrutturale d’Italia e merita serietà. L’opposizione, invece – conclude il presidente della Regione – ricorre ad artifici strumentali per non affrontare discussioni serie nelle sedi opportune, mancando di rispetto ai cittadini”.