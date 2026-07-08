“Notti bianche e nere”, Rapallo si trasforma ancora in una scacchiera a cielo aperto

Rapallo. Piazza Garibaldi è pronta a trasformarsi nuovamente in una scacchiera a cielo aperto. La giunta comunale di Rapallo ha infatti approvato la concessione del patrocinio e l’utilizzo gratuito del suolo pubblico per la nuova edizione di Notti bianche e nere, l’appuntamento estivo dedicato alla divulgazione e alla conoscenza del gioco degli scacchi.

L’iniziativa, curata dall’Asd Sammargheritese, prevede l’allestimento di tavoli e scacchiere che affiancheranno la scacchiera gigante già presente nella piazza. Gli incontri si terranno nelle serate del 23 e 29 luglio, e del 7, 13 e 20 agosto, dalle ore 20.00 alle ore 23.30. Durante questi appuntamenti, i soci del circolo scacchistico saranno a disposizione dei cittadini, dei turisti e degli appassionati di tutte le età per partite, sfide e lezioni aperte.

“Siamo davvero felici di ospitare nuovamente questa bellissima manifestazione che ha riscosso un grande successo nelle scorse estati – dichiara la sindaca di Rapallo, Elisabetta Ricci – Il gioco degli scacchi non è solo una straordinaria ginnastica per la mente e uno strumento educativo eccezionale per i più giovani, ma rappresenta anche un modo sano e intelligente di vivere i nostri spazi pubblici. Con le ‘Notti bianche e nere’ arricchiamo il calendario degli eventi estivi del nostro comune con una proposta culturale e di intrattenimento capace di coinvolgere residenti e turisti in un’atmosfera di condivisione e socialità”.

Dato l’alto valore formativo e l’assenza di scopi commerciali dell’evento, l’amministrazione ha deliberato l’esenzione totale dal canone di occupazione del suolo pubblico per lo spazio occupato in piazza. L’organizzazione logistica, la promozione e gli aspetti legati alla sicurezza delle serate saranno gestiti direttamente dall’associazione promotrice in stretta collaborazione con gli uffici comunali.