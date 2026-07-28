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Interventi

Notte movimentata nel Tigullio: 14enne in coma etilico, 102enne prima chiama i soccorsi ma poi rifiuta ricovero

La ragazza è stata portata all'ospedale di Lavagna, mentre i carabinieri stanno indagando su chi eventualmente possa averle fornito o venduto l'alcol

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Genova. Notte di interventi quella appena trascorsa per il Levante genovese, dove i soccorritori hanno percorso in lungo e in largo tutto il Tigullio e il relativo entroterra. Come riporta LevanteNews, a Zoagli in via Garibaldi alle 00.26, i militi della Croce Rossa di Chiavari sono intervenuti per soccorre una ragazzina di 14 anni affetta da intossicazione etilica. La minorenne è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Del caso si occuperanno le forze dell’ordine per capire chi ha fornito l’alcol alla minorenne.

Un uomo di 82 anni, alle 03.35 a Santo Stefano d’Aveto è stato colpito da una crisi cardiaca, un probabile infarto. Assistito dal medico del 118 e dai militi della Croce Rossa di Santo Stefano. Secondo il sito del 118 da Albenga è decollato l’elicottero Grifo, autorizzato al volo notturno.

A Cicagna, all’1.06, una donna di 102 anni, si è sentita male ed ha chiamato i soccorsi. Con i militi della locale Croce Rossa sono arrivati anche i vigili del fuoco di Chiavari per aprire la porta di casa. Tuttavia l’anziana ha preferito rifiutare il ricovero in ospedale.

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