Sicurezza delle piscine, nuova norma su grate e bocchettoni operativa dal 1 agosto ma è rebus controlli

Genova. La Camera ha approvato oggi, giovedì 23 luglio, un emendamento al decreto legge Sport che prevede la chiusura delle piscine che non abbiano grate e bocchettoni a norma. L’emendamento è stato votato all’unanimità e presto passerà anche al Senato. Il viceministro Matteo Salvini, intervenendo all’assemblea del Sindacato italiano balneari, ha detto che la nuova norma sarà operativa dal 1 agosto.

Una stretta dettata dalla raffica di incidenti fatali che, nelle ultime settimane, hanno visto la morte anche di tanti, troppi, bambini e bambine (secondo l’Associazione medici ambientali i bambini morti in piscina negli ultimi quattro anni sono 75, e molti di quei decessi si sarebbero potuti evitare).

Tra le tragedie anche quella di Alice Ferrari, bambina di 11 anni morta venerdì 17 luglio dopo due giorni in condizioni disperate dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di filtraggio di una piccola piscina in uno stabilimento balneare a Sestri Levante. Per quella morte è stata aperta un’inchiesta della procura di Genova.

L’emendamento approvato oggi alla Camera e che si concentra soprattutto sulle caratteristiche di bocchettoni e grate, affinché si eviti il pericoloso effetto ventosa, riguarderà tutte le vasche, pubbliche e private: i titolari dovranno mettere in sicurezza le strutture oppure dovranno chiudere le piscine. Ma è qui che si pone la questione: chi effettuerà i controlli? Quante sono, oggi, le piscine non a norma?

È questa una delle critiche avanzate dall’opposizione al governo. Pd, M5s, Avs – che pure hanno votato a favore dell’emendamento – accusano: “Norma vaga e tardiva, simile a propaganda.”Non si tratta di reale sicurezza, ma di un’operazione di propaganda”, ha attaccato la deputata Gilda Sportiello (M5s), denunciando che nel testo si parla di “un sistema di messa in sicurezza senza spiegare quale e di controlli senza indicare l’autorità competente“. Luana Zanella di Avs ha puntato il dito contro un emendamento arrivato “all’ultimo momento soprattutto per poter dire abbiamo fatto qualcosa, avete avuto quattro anni per porre rimedio“.

Anche il Pd contesta “moltissime anomalie” nell’iter parlamentare. “Bene la legge, meno che arrivi dopo un’emergenza e con troppi vuoti”, afferma il deputato Pd Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco. “Se era così urgente, perché non siamo intervenuti prima?“, incalza Ilenia Malavasi, ricordando la legge sulle piscine ancora all’esame della commissione Affari sociali.

A questo proposito, il presidente della Commissione Ugo Cappellacci ha dichiarato all’Ansa: “Siamo fiduciosi che possa concludersi rapidamente per arrivare in aula in pochi giorni, per poi passare all’approvazione definitiva in Senato”.

Il disegno di legge quadro (n. 2576) sulla salute e sicurezza delle piscine è stato approvato il 30 luglio 2025 in Consiglio dei Ministri ed è in fase di discussione parlamentare. Tra le norme previste dal provvedimento, appunto, griglie sui bocchettoni e dispositivi di sicurezza per la pressione dell’acqua, in piscine sia pubbliche che private. La Conferenza delle Regioni aveva bocciato il testo perché metterebbe a rischio la sicurezza se i suoi provvedimenti venissero rivolti solo alle nuove piscine e non anche a quelle già esistenti.

L’emendamento sulle piscine è comunque uno strumento in più per fare ordine nella giungla di autorizzazioni e impianti. Tenendo conto che a livello locale, già la Regione Liguria ha adottato una serie di normative per regolare le piscine a uso pubblico (recepite tramite le delibere 25 Luglio 2003 con delibera n°877 e n°235 del 17 marzo 2006) e che rappresentano il quadro normativo di riferimento per gestori e operatori del settore.

Le disposizioni stabilite da tali delibere riguardano requisiti strutturali, l’utilizzo di sistemi di filtraggio e trattamento dell’acqua conformi alle normative igienico-sanitarie vigenti, disposizioni specifiche per garantire la sicurezza degli utenti all’interno delle piscine, includendo requisiti relativi alla presenza di salvagenti, segnaletica di sicurezza e personale qualificato, l’adozione di procedure di igiene e pulizia regolari per mantenere gli ambienti delle piscine puliti e sicuri per gli utenti.

È richiesta inoltre la formazione adeguata del personale addetto alla gestione e alla sorveglianza delle piscine, al fine di garantire un ambiente sicuro e professionale per gli utenti, la conduzione di controlli periodici e il monitoraggio costante delle condizioni delle piscine, al fine di verificare il rispetto delle normative e garantire la sicurezza degli utenti.

Gli operatori delle piscine sono tenuti ad adempiere a una serie di obblighi amministrativi, tra cui la registrazione presso gli enti competenti e il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene. Sono previste sanzioni per gli operatori che non rispettano le normative stabilite, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni e la sicurezza degli utenti.