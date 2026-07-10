Non vogliono pagare il telefono riparato e minacciano il titolare: due denunciati

Genova I poliziotti delle volanti del Commissariato Centro hanno denunciato un 19enne egiziano e un 23enne tunisino, per tentata estorsione.

L’intervento è scattato in seguito alla chiamata del titolare di un negozio di telefonia di via San Luca. L’uomo ha spiegato che due giovani si erano presentati per ritirare un cellulare lasciato in riparazione, rifiutandosi di pagare e pretendendo di ritornare in possesso del dispositivo.

Al rifiuto del gestore lo hanno minacciato dicendogli che lo avrebbero picchiato e derubato di tutti i cellulari esposti nel negozio.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato ed identificato i due giovani mentre ancora si trovavano ancora nei pressi del negozio e li hanno denunciati.