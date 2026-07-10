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Via san luca

Non vogliono pagare il telefono riparato e minacciano il titolare: due denunciati

"Se non ci ridai il telefono gratis ti picchiamo e ti prendiamo tutti gli smartphone esposti " hanno detto i due, ma l'uomo ha chiamato la polizia

polizia centro storico
Genova I poliziotti delle volanti del Commissariato Centro  hanno denunciato un 19enne  egiziano e un  23enne tunisino, per tentata estorsione.
L’intervento è scattato in seguito alla chiamata del titolare di un negozio di telefonia di via San Luca. L’uomo ha spiegato che due giovani si erano presentati per ritirare un cellulare lasciato in riparazione, rifiutandosi di pagare e pretendendo di ritornare in possesso del dispositivo.
Al rifiuto del gestore lo hanno minacciato dicendogli che lo avrebbero picchiato e derubato di tutti i cellulari esposti nel negozio.
Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato ed identificato i due giovani mentre ancora si trovavano ancora nei pressi del negozio e li hanno denunciati.
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