Consiglio comunale, approvata all’unanimità mozione della minoranza per un presidio dei vigili del fuoco del Levante

Genova. Nell’ultima seduta di consiglio comunale, martedì 30 giugno, è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dai consiglieri di minoranza Ilaria Cavo, Lorenzo Pellerano e Vincenzo Falcone (Noi-Moderati-Orgoglio Genova), volta a rilanciare il progetto per la realizzazione del distaccamento Levante dei vigili del fuoco.

Esprime soddisfazione il consigliere Pellerano: “In occasione delle emergenze ogni minuto può fare la differenza per la salvezza di persone e cose. A oggi non esiste un distaccamento dei vigili del fuoco tra cia Piacenza in Val Bisagno e Recco ed è difficile immaginare che i soccorsi dei vigili del fuoco possano raggiungere tutte le aree del Levante genovese entro l’obiettivo massimo dei 20 minuti. Basti pensare ai limiti fisici della viabilità cittadina, dell’Aurelia e delle vie che portano alle alture, ma anche ai cantieri, alle criticità di traffico ed ai limiti infrastrutturali dell’Autostrada A12”.

“Ci auguriamo che il voto unanime del consiglio comunale sulla nostra mozione serva per accelerare la realizzazione di un presidio di sicurezza lungamente atteso. Si tratta di un’iniziativa consiliare nata dal territorio, grazie alla segnalazione del consigliere Rappa di Noi Moderati – Orgoglio Genova nel municipio Levante. L’argomento è noto da tanti anni e nel dicembre 2025 è stato trattato anche dall’Osservatorio sulla sicurezza del municipio”.

La mozione non interessa solamente i 65mila abitanti che abitano il Levante di Genova, ma anche tutti i Comuni limitrofi come Bogliasco, Pieve, Sori e Recco.

Concludono Cavo, Pellerano e Falcone: “Siamo contenti che la presentazione della nostra mozione abbia dato l’occasione al Movimento 5 Stelle ed a tutti i gruppi di maggioranza di presentare un documento – anch’esso approvato all’unanimità – che condivide il nostro stesso obiettivo sul distaccamento Levante, ma sollecita anche la giunta comunale ad accelerare il processo di permuta delle aree comunali per il distaccamento dei vigili del fuoco di Bolzaneto e segnala la necessità di incrementare le risorse umane assegnate ai vigili del fuoco sul territorio ligure. Confidiamo che la mediazione politica che in consiglio comunale ha portato alla condivisione ed integrazione reciproca delle iniziative incentrate sulla sicurezza della nostra città sia di buon auspicio e rafforzi la Giunta nell’attività che porrà in essere per attuare i documenti approvati”.