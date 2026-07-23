Nikki Meijer è una nuova giocatrice del Rapallo: arriva la capocannoniera della Serie A1

Rapallo. Il Rapallo Pallanuoto continua a costruire una squadra sempre più competitiva in vista della stagione 2026/2027 e mette a segno un colpo di assoluto prestigio: Nikki Meijer vestirà i colori gialloblù.

Attaccante della Nazionale olandese, Meijer arriva a Rapallo dopo una stagione straordinaria che l’ha vista conquistare il titolo di capocannoniera del campionato di Serie A1, confermandosi tra le migliori realizzatrici del panorama europeo.

Un innesto di altissimo livello che aggiunge qualità, esperienza internazionale e grande capacità realizzativa al reparto offensivo della formazione guidata da Luca Antonucci.

Con il suo arrivo il Rapallo Pallanuoto prosegue nel percorso di crescita intrapreso dalla società, confermando la volontà di recitare un ruolo da protagonista in Italia e nelle competizioni europee.

“Sono davvero felice di entrare a far parte del Rapallo Pallanuoto. Ho sentito parlare molto bene di questo club e dell’ambiente che lo circonda. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, lo staff e i tifosi. Darò il massimo per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi e sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura.”

Grande soddisfazione anche nelle parole del presidente Enrico Antonucci: “Nikki rappresenta uno dei migliori profili disponibili sul mercato internazionale. Aver portato a Rapallo la capocannoniera dell’ultimo campionato italiano è motivo di orgoglio e testimonia le ambizioni della nostra società. È un’atleta che unisce qualità tecniche, esperienza e mentalità vincente: siamo certi che saprà dare un contributo importante alla crescita del gruppo.”

Con Nikki Meijer il Rapallo Pallanuoto aggiunge un altro tassello di assoluto valore al roster che affronterà una stagione ricca di appuntamenti tra campionato, Coppa Italia e competizioni europee.