New Racing for Genova, un Rally della Lanterna memorabile

Genova. Si è concluso con uno straordinario successo di squadra il 42esimo Rally della Lanterna per la scuderia New Racing for Genova, che sulle strade di casa ha saputo recitare un ruolo di primissimo piano vincendo la prestigiosa Classifica per Scuderie. Il sodalizio genovese, presentatosi ai nastri di partenza della gara valida per la Coppa Rally di Zona 2 con un imponente schieramento di dodici equipaggi, ha raccolto risultati di alto rilievo, impreziositi da un podio assoluto, due vittorie di classe e numerosi piazzamenti di prestigio.

Nella classe regina, la Rally2, i riflettori si sono accesi sull’ottima prestazione di Michele Guastavino e Monica Briano. Al volante della Škoda Fabia Rally2 evo curata da FR New Motors, l’equipaggio ha condotto una gara d’attacco e priva di sbavature, conquistando un eccezionale terzo posto assoluto e salendo meritatamente sul podio di Piazza della Vittoria. Nella stessa categoria, bella prestazione di Alberto Biggi e Marco Nari, che sulla Škoda Fabia RS della Giak Sport Rent hanno chiuso all’ottavo posto assoluto, confermando la scuderia nella top ten del rally genovese. A completare il tridente delle vetture top è stato Maurizio Rossi, affiancato da Giorgio Genovese sulla Citroën C3 di Sportec; già vincitore del Lanterna nel 1990, ha disputato una corsa regolare terminando al quattordicesimo posto assoluto e decimo di classe.

Le grandi gioie per il team sono proseguite nella classe Rally3, dove Matteo Solis e Paolo Zanini hanno centrato in pieno il loro obiettivo, nonostante un brivido finale a causa di un problema alla pompa della benzina. A bordo della Ford Fiesta assistita da Gliese, l’equipaggio ha conquistato una netta e meritata vittoria di classe, chiudendo decimo assoluto e incamerando punti pesantissimi in ottica qualificazione per la finale nazionale della Coppa Italia a Lucca.

Altrettanto trionfale è stato il cammino in classe Rally4 per Matteo Massimo Garbarino e Simone Bottino. Su Peugeot 208 GT Line della LPS, hanno artigliato un superbo undicesimo posto assoluto e la prima posizione di classe. Molto positiva anche la prova di Enrico Maria Volpi e Paolo Rocca, ventesimi assoluti e quarti di classe su un’altra Peugeot. Tra le vetture a motore aspirato della classe Rally4-R2, Luca Formentera e Christian Trivellato, su Peugeot 208 VTi di FR New Motors, hanno concluso la loro fatica al trentaquattresimo posto assoluto agguantando la terza piazza di classe, mentre i compagni di colori Walter Morando e Marta De Paoli, su analoga vettura gestita da Gliese, si sono piazzati subito dietro, trentaseiesimi assoluti e quarti di classe.

Nell’affollata classe Rally5, Ambrogio Adani e Chiara Crosa hanno condotto la Renault Clio RS di FR New Motors al trentasettesimo posto assoluto, conquistando una positiva quinta posizione di classe. Settimo posto di classe (e quarantanovesimo assoluto) invece per i fratelli Massimo e Valentina Carmignano, penalizzati da trenta secondi ma bravi a completare la gara sulla Clio di BE Racing. Sfortuna invece per l’equipaggio composto da Davide Craviotto e Fabrizio Piccinini su Clio di Gima, costretti al ritiro nelle fasi finali.

A chiudere la trionfale spedizione della scuderia genovese è stato il ritorno del pilota alessandrino Giorgio Bronzini. Navigato da Camilla Solis a bordo della Fiat Seicento Sporting di classe A0, ha deliziato il pubblico con passaggi spettacolari, concludendo al quarantaquattresimo posto assoluto e conquistando la terza posizione di classe.