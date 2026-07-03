Nervi, terminato il restauro del belvedere di via Croce di Ferro: sabato l’inaugurazione

Genova. Sabato 4 luglio alle ore 18.00 sarà inaugurato e aperto al pubblico il belvedere di via Croce di Ferro a Nervi, al termine di un importante intervento di restauro conservativo che ha restituito alla città uno dei punti panoramici più suggestivi del levante genovese. L’iniziativa realizzata dai privati, proprietari dei terreni, rientra nel progetto di riqualificazione del complesso di via Maggiolo di Nervi 31, finanziato nell’ambito del Pnrr – Missione 1 Cultura, con fondi dell’Unione Europea – NextGenerationEU.

L’intervento ha consentito il recupero paesaggistico, strutturale e funzionale di un sito di valore storico e ambientale, preservandone l’identità originaria e migliorandone la fruibilità per cittadini e visitatori. Il complesso, infatti, rappresenta una testimonianza del paesaggio agricolo collinare che caratterizzava Nervi, con le storiche serre, i terrazzamenti coltivati, i muri a secco e le cisterne che un tempo sostenevano la floricoltura locale.

L’area, compresa tra via Maggiolo di Nervi e via Croce di Ferro, riconosciuta come bene di valore paesaggistico e inserita nel vincolo “Bellezze d’insieme di Nervi – Sant’Ilario”, si trova lungo l’itinerario di interesse storico identificato con segnavia all’interno della tappa 11 del “Sentiero Liguria” che si sviluppa dal Porticciolo di Nervi fino a Camogli.

Tra gli interventi realizzati figurano il consolidamento e il recupero dei muri a secco, il ripristino delle aree verdi e delle serre, la messa in sicurezza dei percorsi e la valorizzazione del punto panoramico – aperto al pubblico – con nuove panchine e un pannello informativo che racconta la storia del luogo e le peculiarità del paesaggio. L’area è inoltre dotata di una centralina meteo i cui dati e immagini sono consultabili online.

Diversi gli elementi identitari del sito oggetto di intervento: le serre agricole restaurate, memoria della tradizione florovivaistica di Nervi, le piante centenarie come il filodendro Monstera originario delle foreste pluviali del Sud America, i muri a secco, riconosciuti patrimonio immateriale Unesco, la vista sul promontorio di Portofino e sul borgo marinaro di Nervi con il suo porticciolo.

L’inaugurazione rappresenta un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico, restituendo alla comunità uno spazio di pregio ambientale e culturale, destinato a diventare luogo di incontro, passeggio e osservazione del paesaggio.