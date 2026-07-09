Nervi, inaugurata una nuova area relax vista mare con sedie e ombrelloni

Genova. Il Municipio Levante ha una nuova area relax con vista sul mare, messa a disposizione della comunità e attrezzata con tavoli, sedie, ombrelloni, manto in erba sintetica e contenitori per la raccolta differenziata.

È stata inaugurata mercoledì 8 luglio dal Civ Nervi Mare nel piccolo slargo alla confluenza tra via Giuseppe Pessale e l’inizio di via Guglielmo Oberdan, a Nervi. Un’iniziativa frutto della sinergia tra il Civ e Confesercenti Genova, nonché di un patto di collaborazione con Comune di Genova e Municipio IX Levante ai quali si deve la concessione dell’area a uso gratuito.

“Questa nuova area attrezzata rappresenta il primo passo di un più ampio progetto di depavimentazione e riduzione delle isole di calore a cui stiamo lavorando insieme a Confesercenti – dichiarano Tiziana Ravano e Vanessa Spigno, rispettivamente presidente e vicepresidente del Civ Nervi Mare e principali artefici del progetto –. Lo spazio sarà interamente gestito dal Civ, tanto per la manutenzione ordinaria che straordinaria, e messo al servizio di cittadini e visitatori: una preziosa zona d’ombra in un contesto che ne è privo e di cui tutti potranno usufruire, dalle persone anziane alle mamme con bambini fino a chi voglia semplicemente rilassarsi per qualche minuto, leggendo un libro o consumando uno spuntino. L’unica richiesta agli utilizzatori, naturalmente, è di lasciare lo spazio pulito e in ordine come lo avranno trovato”.

All’intervento di via Pessa faranno seguito altri interventi nel perimetro del Civ: “Ci piacerebbe realizzare uno spazio dedicato ai bambini, con giochi e pavimentazione antitrauma, in piazza Duca degli Abruzzi – rivelano Ravano e Spigno –. Naturalmente si tratta di un progetto più complesso e oneroso, che auspichiamo si possa finanziare accedendo ad un bando regionale di prossima pubblicazione».

“Le attività di vicinato vivono, da sempre, in simbiosi con le strade e le piazze che le ospitano, per le quali rappresentano un imprescindibile strumento di presidio e vitalità – riflette Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova – Un’iniziativa come questa del Civ Nervi Mare, rivolta indistintamente a tutti i cittadini nerviesi, genovesi e ai turisti, non fa che confermare il legame indissolubile tra commercio e città, e rivela anche la sensibilità degli esercenti verso quella che è una delle principali urgenze del nostro tempo, il surriscaldamento climatico, la cui mitigazione degli effetti passa anche per gesti piccoli, ma significativi, come appunto il tentativo di ricavare un nuovo angolo di ombra laddove prima non c’era”.

“Questa iniziativa dimostra quanto la collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e realtà del territorio possa tradursi in interventi concreti che migliorano la qualità della vita dei cittadini – conclude il presidente del Municipio IX Levante, Federico Bogliolo – Come Municipio abbiamo sostenuto con convinzione questo progetto perché restituisce uno spazio pubblico alla comunità, creando un punto di sosta, incontro e socializzazione in una zona che ne aveva bisogno. È un esempio virtuoso di cura condivisa del territorio e di valorizzazione del commercio di vicinato, che continua a rappresentare un presidio fondamentale per i nostri quartieri. Auspichiamo che questa sia solo la prima di una serie di iniziative capaci di rendere Nervi sempre più vivibile, accogliente e attenta alle sfide ambientali che oggi siamo chiamati ad affrontare”.