Nasce Liguria Open Boost, il nuovo programma di open innovation promosso da Regione e Filse

Genova. Nasce Liguria Open Boost, il nuovo programma di Open Innovation promosso da Regione Liguria e avviato dall’Incubatore Bic di Filse, con l’obiettivo di creare un collegamento diretto e strutturato tra il sistema produttivo ligure e l’ecosistema regionale dell’innovazione, favorendo la nascita di collaborazioni, sperimentazioni e progetti concreti.

Il programma nasce dall’esperienza maturata negli anni dall’Incubatore Bic di Filse, a stretto contatto con startup, pmi innovative, imprese e centri di ricerca. Da questa attività è emersa una duplice esigenza: da un lato, quella delle aziende chiamate ad affrontare le sfide della trasformazione tecnologica e a individuare nuove competenze per innovare prodotti, processi e modelli produttivi; dall’altro, quella delle realtà innovative che cercano opportunità concrete per confrontarsi con il mercato e valorizzare le proprie tecnologie. Liguria Open Boost nasce proprio per mettere in relazione questi bisogni, creando occasioni di incontro mirate e accompagnando i diversi attori dell’ecosistema verso la costruzione di collaborazioni ad alto valore aggiunto.

Il primo progetto pilota coinvolge HI-LEX Italy, realtà industriale di riferimento nel settore automotive con sede a Chiavari, che ha scelto di aderire all’iniziativa aprendo le porte del proprio stabilimento a startup, Pmi innovative, centri di ricerca e soggetti dell’ecosistema dell’innovazione. Dopo il primo Open Boost Day, organizzato il 21 maggio presso il BIC di Filse a Genova Campi, il percorso prosegue oggi 29 luglio, nello stabilimento HI-LEX di Chiavari con una giornata dedicata alla conoscenza dell’azienda, alla visita dei reparti produttivi e all’approfondimento di possibili collaborazioni negli ambiti della componentistica, della meccanica, dell’automazione e dei sistemi robotizzati di assemblaggio.

“Un nuovo passo a sostegno della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico regionale – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico, alla Ricerca e all’Innovazione tecnologica Alessio Piana -. Con Liguria Open Boost rafforziamo un’azione che già prevede un supporto ai cinque Poli regionali, percorsi di incubazione al Bic di Filse, contributi in favore delle competenze specialistiche e strumenti di patrimonializzazione delle start up. Quello che presentiamo oggi è un modello operativo che sarà capace di mettere in contatto la domanda di innovazione delle imprese con l’offerta tecnologica di start up, pmi innovative, università e centri di ricerca. Essere in Hi-Lex dimostra come, anche le nostre grandi imprese del territorio, riconoscano il valore di questi temi come leva di sviluppo strategica per consolidare i propri mercati di riferimento”.

“L’innovazione oggi non può più essere un percorso da affrontare da soli. Per un’impresa manifatturiera confrontarsi con startup, centri di ricerca e realtà ad alto contenuto tecnologico significa aprirsi a nuove competenze, accelerare i processi di sviluppo e rafforzare la propria competitività. Abbiamo aderito con convinzione a Liguria Open Boost perché crediamo che il dialogo tra industria e innovazione rappresenti un fattore strategico per la crescita delle aziende e dell’intero territorio. Aprire le porte del nostro stabilimento significa condividere sfide, idee e opportunità, con l’obiettivo di trasformare il confronto in progetti concreti e valore per il sistema produttivo ligure”, dichiara Paolo Pajardi, vice presidente di HI-LEX Italy e presidente del gruppo territoriale del Tigullio di Confindustria Genova.

La giornata di Chiavari rappresenta il primo esempio concreto di un modello che Regione Liguria, attraverso Filse, intende estendere progressivamente ad altre imprese del territorio, mettendo a disposizione la propria rete di relazioni e la conoscenza dell’ecosistema regionale dell’innovazione per individuare le competenze e le tecnologie più adatte alle esigenze delle aziende.

Nel percorso avviato con HI-LEX sono state coinvolte numerose realtà della rete SMARTnet del Bic di Filse, insieme a soggetti del sistema della ricerca e dell’innovazione, tra cui Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Alkivio, Ars Bionica, Biosyness, Birp, Firmamento Technologies, Hiro Robotics, Krill Design , Robosintesi, Swhard e Proplast.

Il programma si sviluppa attraverso un percorso strutturato che parte dall’ascolto dei fabbisogni delle imprese e dall’individuazione delle relative sfide tecnologiche. Successivamente vengono coinvolti startup, pmi innovative, spin-off universitari, laboratori e centri di ricerca in possesso delle competenze necessarie per rispondere alle esigenze individuate. Gli incontri possono, quindi, evolvere in tavoli tecnici, sperimentazioni, Proof of Concept (PoC), progetti pilota e collaborazioni industriali.

“Con questo programma consolidiamo il ruolo di Filse come facilitatore dell’innovazione e della competitività del sistema economico ligure. Il nostro obiettivo è favorire partnership concrete tra imprese e realtà innovative, accelerando il trasferimento tecnologico e la valorizzazione delle competenze presenti sul territorio. Liguria Open Boost vuole diventare un appuntamento permanente capace di generare nuove progettualità e opportunità di sviluppo per la Liguria” dichiara Gerolamo Taccogna, presidente di Filse.

Liguria Open Boost è aperto alle aziende liguri interessate a individuare nuove soluzioni e competenze per i propri percorsi di innovazione, così come a startup e PMI innovative che desiderano entrare in contatto con il sistema produttivo regionale e proporre le proprie tecnologie. Le imprese e le realtà innovative interessate a partecipare al programma possono manifestare il proprio interesse compilando il form disponibile a questo link.

L’obiettivo è costruire un calendario permanente di iniziative dedicate ai fabbisogni di innovazione delle imprese liguri, consolidando il ruolo dell’Incubatore BIC di Filse come hub di connessione tra il mondo produttivo e l’ecosistema regionale dell’innovazione e favorendo la nascita di nuove progettualità ad alto contenuto tecnologico.