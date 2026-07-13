Nasce a Genova la Casa della Costituzione: “Vogliamo promuovere anche nelle scuole la legalità e il rispetto dei principi fondamentali”

Genova. Si chiama Casa della Costituzione. Non ha ancora una sede né un sito web, ma ha un sacco di progetti e idee per continuare a diffondere e promuovere, dopo la vittoria al referendum sulla giustizia, i valori costituzionali e una corretta informazione sul mondo giudiziario. L’associazione è nata dalla volontà di una trentina di soci del disciolto Comitato per il no al referendum di non disperdere il lavoro fatto e soprattutto il lavoro di divulgazione fatto tra la gente e nelle scuole. “Ci siamo accorti – spiega la presidente pro tempore dell’associazione, la magistrata in pensione Alessandra Galli – che intorno ai temi della Costituzione e della sua corretta applicazione c’è molta attenzione da parte dei cittadini a partire dai giovani”. Dell’associazione fanno parte magistrati in servizio e in pensione, avvocati, insegnanti. “Proprio gli insegnanti sono tra coloro che ci hanno chiesto di poter continuare il percorso nelle scuole iniziato con la campagna per il referendum per spiegare anche dal punto di vista pratico e con un linguaggio chiaro il sistema della giustizia” spiega Galli annunciando che uno dei primi approfondimenti che l’associazione vuole organizzare a settembre nelle classi riguarda la giustizia minorile, il carcere e i percorsi alternativi.

“Vogliamo diventare una sorta di hub costituzionale, cioè uno snodo che da un lato riceve sollecitazioni e domande e dall’altro restituisce risposte oggettive”. Il ruolo dei magistrati in servizio: “La loro presenza ad incontri e dibattiti – spiega Galli – chiaramente necessità di una certa cautela ma sono proprio i ragazzi che durante la campagna referendaria abbiamo trovato particolarmente attenti e curiosi, oltreché informati – che chiedono ai loro insegnanti di poter parlare di giustizia con chi se ne occupa ogni giorno”.

Oltre agli appuntamenti nelle scuole la Casa della Costituzione mira a confrontarsi con associazioni, sindacati, collettivi che vogliano approfondire temi o sostenere progetti specifici dedicati alla legalità sul territorio, dalla Liguria alla provincia di Massa. Sono già in via di organizzazione per l’autunno una rassegna cinematografica a Savona mentre alla Spezia è in preparazione un appuntamento sugli ottant’anni dal voto alle donne.

La Cgil: “Pronti a collaborare”

“Le nostre migliori congratulazioni e auguri di buon lavoro alla neo nata Casa della Costituzione con la quale siamo pronti a collaborare” è il commento della Segreteria Cgil Liguria al progetto presentato questa mattina alla stampa. Per il sindacato “la Casa della Costituzione nasce sotto i migliori auspici anche perché frutto dell’ottima esperienza vissuta con la campagna sul no al referendum costituzionale della quale la Cgil è stata parte attiva “continuare l’attività di diffusione e promozione dei valori costituzionali con particolare attenzione alle scuole e quindi ai cittadini di domani non può che trovarci favorevoli e partecipi”.