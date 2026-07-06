Genova. Ancora un tentativo di furto nella sede di Music for Peace di via Balleydier. La notte scorsa qualcuno è entrato nei locali e ha messo a soqquadro le stanze, rompendo anche alcuni arredi e danneggiando dei materiali.

A denunciare l’accaduto sono stati i vertici dell’organizzazione umanitaria di Stefano Rebora, che hanno risposto con determinazione: “Quello che siamo non sta dentro uno scaffale, e non si porta via con brutte intenzioni. Questa non è solo la sede di Music for Peace, questa è la casa di tutti – hanno scritto – È il posto dove chiunque abbia bussato, di giorno o di notte, con una richiesta d’aiuto o solo con il bisogno di essere ascoltato, ha trovato una porta aperta. E la troverà ancora”.

Il danno materiale, proseguono da Music for Peace, “si conta e si ripara. C’è un danno che non è nell’inventario, e a male: è l’amarezza di sapere che qualcuno ha guardato questo luogo e ci ha visto solo un bersaglio, un ‘bottino’, invece di vedere quello che davvero è: anni di giornate e nottate passate a caricare container e smistare materiali, di braccia tese verso chi non aveva niente, di un’idea semplice e testarda: l’aiuto non si nega a nessuno”.

Dalla sede non sarebbe stato portato via nulla, e da Music for Peace promettono di andare avanti con ancora più forza: “Chi è entrato qui non ha capito nulla – concludono – Non ha capito che non si spegne una comunità rubando. Non ha capito che quando si prova a spezzare qualcosa che non è tenuto insieme dalle persone, le persone si stringono ancora di più”.

Non è la prima volta che la sede di Music for Peace viene presa di mira dai ladri. Già nel 2021 qualcuno era entrato e aveva portato via un tablet, un hard disk con il patrimonio storico dell’associazione e altro materiale tecnico. Dopo un appello e un tam tam social, l’hard disk era stato restituito.

La solidarietà della politica

“Ci sono luoghi che non sono semplicemente uffici o magazzini, ma sono il cuore pulsante di una comunità. Music for Peace è esattamente questo: la casa di tutti, un porto sicuro dove chiunque abbia bisogno trova sempre una porta aperta e una mano tesa. Sapere che qualcuno, nella notte, ha violato questo spazio fa male. Fa male perché colpisce un simbolo di generosità e instancabile solidarietà. Ma chi è entrato pensando di rubare qualcosa o di spaventare una realtà così bella, ha dimostrato solo una cosa: non ha capito assolutamente nulla di cosa sia Music for Peace”.

Lo scrive, in una nota, la sindaca di Genova, Silvia Salis, manifestando la solidarietà dell’amministrazione comunale a Music for peace, dopo la denuncia di questa mattina. “I danni materiali si riparano, ma la forza di questa comunità è indistruttibile – prosegue la sindaca – a tutta la grande famiglia di Music for Peace va il mio abbraccio più grande e la totale solidarietà mia e di tutta la città. Siamo con voi, oggi più di ieri. Andiamo avanti, insieme”

“Esprimo la mia vicinanza a Music for Peace e a tutte le volontarie e i volontari che ogni giorno dedicano tempo ed energie a costruire solidarietà, inclusione e spazi sicuri per la nostra comunità. Il tentativo di furto subito è un gesto meschino e vile che colpisce un patrimonio collettivo e che condanno con fermezza. È un atto che mortifica chi lo ha compiuto, non certo chi lo ha subito. Chi lavora ogni giorno per gli altri, allarga diritti e tiene insieme una comunità, come fa Music for Peace, non si lascia fermare da un episodio come questo. Sono certo che l’organizzazione saprà reagire come ha sempre fatto, rimboccandosi le maniche e continuando il proprio lavoro con la stessa determinazione che da anni la contraddistingue. A tutte e tutti loro va la mia vicinanza. Music for Peace rappresenta uno dei volti migliori di Genova: una città profondamente antifascista e solidale, che riconosce nel volontariato, nell’accoglienza e nell’impegno civile valori fondamentali da difendere e sostenere. Per questo colpire chi pratica la solidarietà non indebolisce quei valori: rafforza, semmai, la nostra responsabilità di essere al loro fianco”, dichiara l’eurodeputato PD Brando Benifei esprimendo vicinanza a Music for peace per il tentato furto subito.

“Esprimiamo la nostra vicinanza a Music for Peace e a tutte le volontarie e i volontari che ogni giorno fanno di quella sede una casa aperta a chiunque abbia bisogno di aiuto, ascolto, vicinanza. Il furto avvenuto nella notte è un gesto vile e meschino che condanniamo con forza, ancora di più perché colpisce uno spazio che da anni rappresenta un punto di riferimento per migliaia di persone e un simbolo concreto di solidarietà. Certi che non sarà questo a fermare Music for peace e i suoi volontari. Come Partito Democratico siamo al loro fianco, pronti a continuare a sostenere l’associazione e i suoi importanti progetti di solidarietà, a loro va il nostro grazie per tutto quello che fanno quotidianamente per gli altri”, così il segretario del PD Liguria Davide Natale e il segretario metropolitano PD di Genova Francesco Tognoni.