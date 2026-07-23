Muraglioni e scarpate, dal Comune altri 900mila euro per la manutenzione straordinaria

Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessore a Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche ed infrastrutturali, Massimo Ferrante, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica della seconda annualità dell’accordo quadro per la manutenzione straordinaria di muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di proprietà comunale.

L’investimento ammonta complessivamente a 900mila euro e consentirà di intervenire, in base alle necessità che emergeranno, sulle situazioni di maggiore criticità distribuite sul territorio comunale.

Si tratta di opere che per caratteristiche, vetustà, condizioni di conservazione e particolare esposizione agli eventi meteorologici intensi, possono richiedere interventi urgenti di ripristino o sostituzione non sempre programmabili in anticipo.

“La manutenzione delle infrastrutture non può essere affrontata soltanto quando si manifesta un’emergenza ma richiede una capacità costante di monitorare il territorio, conoscere le criticità e disporre degli strumenti necessari per intervenire rapidamente quando le condizioni lo rendono necessario – dichiara l’assessore a Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Massimo Ferrante –. In una città complessa come Genova, caratterizzata da una particolare conformazione orografica e da una rete molto articolata di muri di sostegno, scarpate, impalcati e sistemi di drenaggio, la manutenzione rappresenta una componente essenziale della sicurezza urbana. L’accordo quadro ci consente di trasformare questa esigenza in una capacità operativa concreta, evitando di dover ricorrere ogni volta a procedure separate e potendo concentrare le risorse sulle situazioni che, di volta in volta, richiedono maggiore attenzione. Con questo investimento di 900mila euro proseguiamo un programma pluriennale che punta a rafforzare la resilienza del territorio e a garantire interventi tempestivi sulle infrastrutture comunali, soprattutto in presenza di fenomeni meteorologici sempre più intensi e difficili da prevedere”.