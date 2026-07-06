Preso a pietrate sulla spiaggia per uno smartphone, caccia al branco a Multedo

Genova. Preso a pietrate in testa per uno smartphone. È successo domenica sera sulla spiaggia di Multedo, vittima un ragazzo di 22 anni di origini marocchine che è stato poi portato in ospedale.

La richiesta di aiuto al 112 è arrivata da un amico del 22enne intorno alle 21.30. Il giovane ha riferito che l’amico era stato preso a pietrate in testa da un gruppetto di giovani stranieri, cinque o sei persone che dopo avergli lanciato le pietre lo hanno rincorso lungo la spiaggia. Lui, sanguinante, si è rifugiato nel circolo Cpsdm in traversa Ronchi Ponente e da lì sono stati chiamati i soccorsi.

All’arrivo della polizia il 22enne perdeva sangue dalla testa e non c’era più traccia degli aggressori. Il ragazzo è stato portato in condizioni non gravi all’ospedale Villa Scassi per le cure. La polizia ha avviato le indagini.