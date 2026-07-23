  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Dramma

Malore fatale durante il bagno: la tragedia sulla spiaggia di Multedo

A chiamare il 112 sono stati alcuni bagnanti che lo hanno visto immobile in acqua

croce bianca genovese ambulanza darsena droga

Genova. Tragedia giovedì pomeriggio sulla spiaggia di Multedo, dove un uomo di circa 50 anni è morto con tutta probabilità a causa di un malore sopraggiunto mentre stava facendo il bagno.

A chiamare il 112 sono stati alcuni bagnanti che lo hanno visto immobile in acqua. Lo hanno recuperato e portato a riva, dove i soccorritori arrivati sul posto hanno avviato le manovre di rianimazione. Ogni tentativo di far ripartire il cuore, però, è stato vano.

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenute Capitaneria di porto e Polizia di Stato.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.