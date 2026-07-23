Malore fatale durante il bagno: la tragedia sulla spiaggia di Multedo

Genova. Tragedia giovedì pomeriggio sulla spiaggia di Multedo, dove un uomo di circa 50 anni è morto con tutta probabilità a causa di un malore sopraggiunto mentre stava facendo il bagno.

A chiamare il 112 sono stati alcuni bagnanti che lo hanno visto immobile in acqua. Lo hanno recuperato e portato a riva, dove i soccorritori arrivati sul posto hanno avviato le manovre di rianimazione. Ogni tentativo di far ripartire il cuore, però, è stato vano.

Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenute Capitaneria di porto e Polizia di Stato.