Multe per eccesso di velocità, Genova quinta in Italia: incassi per 4,8 milioni

Genova. Il capoluogo ligure è al quinto posto in Italia per multe per eccesso di velocità. Il dato emerge da uno studio realizzato da Facile.it sui rendiconti pubblicati dai Comuni italiani.

A Genova gli incassi delle multe per eccesso di velocità nel 2025 sono stati pari a 4.883.831 euro.

Nel 2025 a livello nazionale sono stati oltre 284 milioni di euro i proventi complessivi dichiarati come derivanti dalle multe per eccesso di velocità. Limitando l’analisi ai capoluoghi di provincia, le prime posizioni sono occupate da Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova, che tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione hanno registrato proventi per oltre 46 milioni di euro.

Multe per eccesso di velocità, la situazione in Italia

Analizzando la classifica, al primo posto si trova Firenze, che lo scorso anno ha incassato un importo pari a 19.718.932 euro. Seguono Bologna, con 9.214.556 euro e Milano, con 6.948.884 euro. Ai piedi del podio si trova Padova (5.725.268 euro), seguita da Genova, Palermo (4.226.650 euro) e Ravenna (3.984.320 euro).

Chiudono la classifica dei primi 10 Comuni Modena (3.382.592 euro), Treviso (2.888.105 euro) e Venezia (2.660.520 euro). Roma, curiosamente, si posiziona solo al dodicesimo posto tra le città capoluogo di provincia, con un importo incassato pari a 2.308.276 euro.

Estendendo l’analisi anche ai comuni non capoluogo, nelle prime posizioni si trovano Villapiana, in provincia di Cosenza, che nel 2025 ha dichiarato proventi per ben 6.990.889 euro, Fiumicino in provincia di Roma (6.977.786 euro), Galatina in provincia di Lecce (5.365.680 euro) e Cittadella in provincia di Padova (3.453.711 euro).