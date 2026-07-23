Mu.MA guarda a Oriente: dopo Londra, nuove prospettive di collaborazione con Hong Kong

Genova. Dopo l’avvio, lo scorso febbraio, di un dialogo strutturato con i Royal Museums Greenwich di Londra, il Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni prosegue il proprio percorso di internazionalizzazione aprendosi ora all’Estremo Oriente.

Mercoledì il Galata Museo del Mare ha accolto Pauline Ngai, fondatrice del GuWei Museum di Hong Kong, che ha visitato il museo insieme alla direttrice Elena Putti e il presidente Marco Ansaldo del Mu.MA.

“L’apertura di un dialogo con il GuWei Museum di Hong Kong rappresenta un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione del Mu.MA. Dopo Londra, guardiamo ora all’Asia con l’obiettivo di sviluppare collaborazioni scientifiche e culturali, favorire lo scambio di buone pratiche e creare nuove opportunità di valorizzazione del patrimonio marittimo. Il mare, da sempre, unisce popoli e culture: i musei hanno il compito di trasformare questo patrimonio comune in occasioni di conoscenza e cooperazione”, spiegano Marco Ansaldo, presidente del Mu.MA, ed Elena Putti, direttrice dell’istituzione.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle prospettive di sviluppo dei musei marittimi e sulle possibili sinergie tra le due istituzioni. Tra i temi affrontati, la valorizzazione del patrimonio culturale legato al mare, gli scambi di competenze, la progettazione condivisa e la possibilità di sviluppare future collaborazioni tra Genova e Hong Kong.

La visita si inserisce nella strategia del Mu.MA volta a rafforzare la rete internazionale dei musei del mare, favorendo il dialogo con alcune delle più importanti realtà museali mondiali e consolidando il ruolo di Genova come punto di riferimento internazionale per la cultura marittima.