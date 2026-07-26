Movida e sicurezza, blitz della polizia locale nel Levante: 42 identificati, due locali sanzionati

Genova. Un totale di 42 persone identificate, tre segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti, due locali sanzionati per violazione dell’ordinanza anti alcol. È il bilancio dei controlli messi in campo nella notte dalla polizia locale per la sicurezza delle spiagge e il contrasto alla mala movida, tra cui in particolare il servizio straordinario ad alto impatto denominato Largo Raggio.

L’intervento ha riguardato le spiagge e le passeggiate di Vernazzola, Priaruggia e Nervi, aree recentemente finite al centro dell’attenzione per segnalazioni di residenti e frequentatori relative a episodi di degrado, disturbo della quiete pubblica e criticità legate alla sicurezza urbana nelle ore serali e notturne.

L’operazione ha permesso di sottoporre a controllo e identificazione complessivamente 42 persone. La risposta del territorio agli interventi è stata monitorata passo dopo passo dagli agenti, che hanno riscontrato situazioni differenti a seconda dei quartieri interessati.

“L’operazione Largo Raggio – dichiara l’assessora alla Sicurezza del Comune di Genova Arianna Viscogliosi – conferma l’impegno costante dell’amministrazione e della polizia locale nel presidiare i punti caldi della movida genovese, bilanciando le esigenze di socialità dei cittadini con il diritto primario dei residenti al riposo, alla sicurezza e al decoro dei quartieri. Per questo, analoghi servizi di controllo straordinario verranno replicati anche nei prossimi fine settimana estivi“.

Sul fronte del contrasto al degrado e alla microcriminalità, le verifiche più rilevanti si sono concentrate nella zona di Nervi. Qui gli agenti hanno individuato e contestato tre distinte violazioni relative alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Situazione diametralmente opposta, invece, sulle spiagge di Priaruggia e Vernazzola, dove il monitoraggio notturno non ha evidenziato particolari criticità di rilievo, confermando un clima complessivamente più regolare.

Accanto ai controlli di polizia giudiziaria e ordine pubblico, gli agenti della polizia locale hanno passato al setaccio gli esercizi commerciali per verificare il rispetto delle normative locali sulla somministrazione di alcolici. Le verifiche hanno portato a sanzioni in due punti nevralgici.

In piazza Giusti, zona San Fruttuoso, un esercizio commerciale è stato sanzionato per la vendita illecita di bevande alcoliche per asporto e per averne consentito il consumo in contenitori di vetro, durante la fascia oraria in cui tali comportamenti sono tassativamente vietati dall’ordinanza comunale.

In via Sarfatti a Nervi gli agenti hanno accertato e sanzionato la vendita per asporto di bevande alcoliche oltre le ore 22, in contrasto con le disposizioni vigenti a tutela della quiete e dell’ordine pubblico.