Movida sicura, campagna di sensibilizzazione e prevenzione del Comune di Sestri Levante e Città Metropolitana di Genova

Genova. Simulare gli effetti che alcol, droga o stanchezza possono avere sul proprio organismo e avere così la consapevolezza di cosa si rischia mettendosi alla guida in condizioni in tali condizioni. È questo l’obiettivo dell’iniziativa in programma venerdì 24 luglio 2026, dalle ore 20.00 alle ore 24.00, nei giardini del lungomare di Viale Rimembranza a Sestri Levante (zona Bagni Sempione).

L’evento, organizzato dalla Polizia Locale di Sestri Levante, si inserisce nell’ambito dell’accordo operativo tra Città Metropolitana di Genova e Comune di Sestri Levante sulla mobilità sicura, nell’ambito del progetto “Lanterna Verde – Sicurezza, Azione, Formazione ed Educazione per una Viabilità Attenta e consapevole nella Città Metropolitana di Genova”.

Per tutta la serata saranno a disposizione di ragazzi e adulti tre percorsi esperienziali che riproducono la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, dopo il consumo di alcolici e in condizioni di particolare stanchezza o sonnolenza. La Comandante della Polizia Locale di Sestri Levante Federica Genovese, insieme ad alcuni collaboratori, illustrerà gli effetti di alcol e droghe sull’organismo e le conseguenze che possono derivare dal mettersi alla guida di un veicolo con uno stato psicofisico alterato.

Sarà inoltre possibile utilizzare etilotest monouso, distribuiti gratuitamente a chi ne farà richiesta, per verificare in autonomia se, dopo aver bevuto alcolici, sia possibile mettersi alla guida in sicurezza e senza incorrere in sanzioni.