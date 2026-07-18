Movida nel mirino, controlli in Riviera: “pattuglione” dei carabinieri

Tigullio. Tra il 17 e il 18 luglio, la Compagnia Carabinieri di Chiavari ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza nelle zone interessate dalla movida estiva.

I militari, coadiuvati dal personale delle Compagnie di Sestri Levante e Santa Margherita Ligure e dal 2° Battaglione Carabinieri Liguria, hanno condotto un servizio di controllo coordinato del territorio che ha portato a due denunce.

I militari hanno collaborato con la Polizia Locale di Chiavari e con i funzionari della Siae, ispezionando un noto locale situato sul litorale, risultato pienamente conforme alle norme di sicurezza.

Nel corso della nottata i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Chiavari hanno denunciato un 66enne cittadino iraniano per il reato di ricettazione. L’uomo è stato trovato in possesso di uno smartphone rubato nel pomeriggio precedente d una ragazza.

Sul fronte della sicurezza stradale, inoltre, i militari della citata Aliquota Radiomobile, nel corso dei numerosi controlli , hanno denunciato un 23enne italiano sorpreso alla guida con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, pari a 1,26 g/l. Per 23enne è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.