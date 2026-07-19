Movida a Nervi, pattuglione della polizia locale: sequestrate armi nascoste, fumo e alcol fuori dall’orario consentito

Genova. Nella notte tra il 18 e il 19 luglio la Polizia Locale di Genova ha svolto un servizio straordinario “Largo Raggio” nel quartiere di Nervi, finalizzato al controllo della movida, al contrasto del degrado urbano e alla tutela della sicurezza dei cittadini. L’attività si è concentrata nelle aree di via Casotti, via Oberdan, piazza Duca degli Abruzzi e via Sarfatti, zone oggetto nelle ultime settimane di numerose segnalazioni da parte dei residenti.

L’operazione rientra nel più ampio programma di controlli straordinari predisposto dalla Polizia Locale per garantire la vivibilità dei quartieri cittadini durante il periodo estivo, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dalla presenza di giovani e dai fenomeni connessi alla movida notturna. Nel corso del servizio sono state controllate e identificate 42 persone.

Particolarmente rilevante l’attività di prevenzione e contrasto al porto abusivo di oggetti atti ad offendere: un cittadino italiano maggiorenne è stato denunciato per violazione della legge sulle armi dopo essere stato trovato in possesso di una credit card knife con lama di 6,5 centimetri e di un manganello telescopico estensibile lungo 54 centimetri, entrambi sottoposti a sequestro.

Sul fronte del contrasto all’uso di sostanze stupefacenti sono state accertate quattro violazioni, con relativo sequestro delle sostanze rinvenute. In un caso è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida per l’immediata disponibilità di un veicolo a motore.

Importante anche l’attività di controllo sugli esercizi commerciali e sulla vendita di bevande alcoliche. In un esercizio di vicinato di via Casoni è stata accertata la vendita di alcolici oltre l’orario consentito dall’ordinanza sindacale vigente. Gli operatori hanno documentato la vendita di alcol dopo le ore 22.00 e proceduto alla contestazione della violazione amministrativa prevista. Sono stati inoltre effettuati mirati servizi di osservazione presso altri esercizi commerciali e pubblici esercizi segnalati per presunta vendita di alcolici a minorenni o in orario non consentito. I controlli, svolti in diverse fasce orarie della notte, hanno dato esito negativo e non hanno evidenziato irregolarità.

“Pochi giorni dopo l’operazione “Largo Raggio” condotta a Sestri Ponente, questa notte la Polizia Locale è intervenuta a Nervi con un’attività di presidio e tutela del territorio per la verifica e l’accertamento, anche sulla base delle segnalazioni che ci sono giunte di recente dai cittadini, delle principali situazioni di illegalità e degrado urbano che insistono su questa parte di città – dichiara l’assessora alla Sicurezza urbana e Polizia Locale del Comune di Genova Arianna Viscogliosi – Questi controlli straordinari, previsti dal Piano per la Sicurezza Urbana 2026, continueranno regolarmente nelle prossime settimane per rafforzare la nostra presenza nei quartieri, aumentare la sicurezza, tutelare il decoro urbano e garantire il rispetto delle regole da parte di persone e attività commerciali”.