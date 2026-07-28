Finisce sotto un’automobile dopo uno scontro, motociclista morto sul colpo sull’Aurelia a Sori

Sori. Un uomo di circa 50 anni, Antonio Sarcletti, è morto mentre era in sella alla sua moto nel pomeriggio di oggi, martedì 28 luglio, a Sori, nel levante genovese.

Il motociclista stava viaggiando lungo via XXV Aprile, la strada Aurelia, quando intorno alle 17, poco prima del ponte di Sori sul lato levante, è rimasto coinvolto in uno scontro. Dopo lo schianto l’uomo è finito a terra ed è stato travolto dall’automobile che lo ha tamponato. È morto sul colpo.

Quando i soccorsi – automedica del 118 e militi della Pubblica assistenza Nerviese – sono arrivati sul luogo dell’incidente non c’era più nulla da fare.

A Sori anche i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure, che si sono occupati dei primi rilievi. Erano stati allertati anche i vigili del fuoco che però sono stati bloccati quando è arrivata la notizia del decesso.

La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, nonché i rilievi stessi, per i quali si attende l’arrivo del magistrato. Traffico bloccato in entrambe le direzioni.