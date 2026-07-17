È morto Osvaldo Bagnoli, con lui il Genoa alle semifinali di Coppa Uefa

Genova. È morto Osvaldo Bagnoli, allenatore che vinse uno storico scudetto con l’Hellas Verona nel 1984/1985 e portò il Genoa prima al quarto posto in classifica nella stagione 1990-91 e poi alle semifinali della Coppa Uefa della stagione successiva. È con lui in panchina che il Grifone espugnò, prima squadra italiana, l’Anfield Road di Liverpool.

Bagnoli aveva appena compiuto 91 anni lo scorso 3 luglio ed è deceduto alle prime ore di questa mattina in ospedale a Verona. Era ricoverato da una decina di giorni. Da alcuni anni era stato colpito da una patologia neurodegenerativa.

Bagnoli è scomparso proprio nell’anno dell’anniversario dei 35 anni dall’impresa di Anfield, celebrata dal Genoa con la prima maglia presentata da pochi giorni. Era il Genoa di Signorini, di Aguilera e Skuhravy, di Branco ed Eranio, di Torrente e Ruotolo. Giocatori che sono rimasti nella storia del Grifone come lui, il mago della Bovisa, rimasto nelle memorie dei tifosi anche per quella strigliata che diede loro al termine di Genoa-Roma di Coppa Italia nella stagione 1990-91. Dopo l’eliminazione e la contestazione della Nord disse: “Questi tifosi sono la rovina del Genoa, non il cuore rossoblù. Mi fa capire perché sono 30-40 anni che al Genoa succedono sempre certe cose. È qualcosa probabilmente che si rinnova come tradizione. Io non ho niente da vergognarmi e non ho paura di nessuno”.

Bagnoli aveva evidenziato l’ottima prestazione della squadra e aveva ragione: era il 21 novembre 1990 da quella serata il Genoa iniziò la sua cavalcata vincendo il derby il 25 novembre 1-2 con le reti di Eranio e la punizione, che divenne una cartolina, di Branco.

Bagnoli, dopo quella stagione, andò all’Inter e fu la sua ultima esperienza da allenatore, conclusa con l’esonero a febbraio 1994. A 59 anni interruppe la sua carriera sulle panchine dove era sempre stato apprezzato da tutti, anche proprio per la sua schiettezza.

La nota del Genoa

A pochi minuti dall’annuncio, arriva la nota ufficiale del Genoa, che riportiamo integralmente

“Carissimo Mago, caro Osvaldo,

con le lacrime agli occhi, e l’anima in fuori gioco per la commozione, ti rendiamo il nostro ultimo saluto accompagnato da un grazie grande così. Grazie per averci fatto vivere emozioni indelebili guidando la nostra migliore squadra del secondo dopo guerra. Sei stato una luce accesa per illuminare la direzione, ci hai presi per mano e fatto solcare i cieli d’Europa. Sei stato una fonte di ispirazione inesauribile, come una dinamo, schierando gli schemi del buon senso e di una professionalità fuori classifica. Abbiamo avuto il privilegio di amarti alla follia e di avere un fuoriclasse in panchina e in sede. Fatti, non parole: il tuo stile. Gli insegnamenti che hai elargito rimarranno stampati negli almanacchi del calcio di ogni tempo. Addio. E che la terra ti sia lieve”