Cade con il monopattino, muore dopo un giorno di ospedale

Lavagna. Si chiamava Andrea Pallestrini, aveva 47 anni, ed era originario di Genova l’uomo morto ieri, domenica 26 luglio, dopo essere caduto con il suo monopattino nella notte tra venerdì e sabato.

L’incidente è avvenuto in corso Buenos Aires, a Lavagna, intorno all’una di notte. Sul posto subito intervenuti i soccorsi con l’automedica e i militi della Croce Verde chiavarese. Hanno intubato il 47enne che però, dopo un giorno doi ricovero al San Martino, non ce l’ha fatta.

Pallestrini, residente a Bientina, in provincia di Pisa, dove lavorava per un’azienda di sistemi informatici. Era a Lavagna per trascorrere qualche giorno di vacanza con la madre.

Secondo i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica, Pallestrini sarebbe caduto dopo aver perso il controllo del mezzo. Non sarebbero coinvolte altre vetture.

L’uomo indossava regolarmente il casco previsto dalla normativa. Inoltre il monopattino aveva la targa e tutte le dotazioni previste dalla legge.

Da chiarire se la caduta sia stata provocata da un malore, da un ostacolo sulla carreggiata o da altre circostanze.a