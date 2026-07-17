Tragedia al luna park: ragazzo di 15 anni muore folgorato mentre gioca al “calciometro”

Spotorno. Tragedia ieri sera, 16 luglio, al luna park di Spotorno, dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere rimasto folgorato. L’allarme è scattato intorno alle 23. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118 Savona.

Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo di Savona, dove i sanitari hanno tentato per oltre due ore di salvarlo. Le condizioni del ragazzo, purtroppo sono apparse fin da subito disperate. Nonostante ogni sforzo, per il 15enne non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità del caso. Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe rimasto folgorato mentre utilizzava l’attrazione “Calciometro”. Dopo il tragico episodio, il Comune di Spotorno ha disposto la chiusura immediata dell’intero luna park con un’ordinanza firmata dal sindaco Mattia Fiorini. La sospensione riguarda tutte le attrazioni presenti nell’area e resterà in vigore fino al completamento delle verifiche tecniche. La decisione è arrivata dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Savona, che hanno richiesto controlli sugli impianti elettrici e sui sistemi di messa a terra di tutte le attrazioni, affidati a tecnici qualificati.

I messaggi di cordoglio

“Purtroppo, questa giornata di profondo dolore per la nostra regione è segnata da un altro gravissimo lutto – scrive la sindaca di Città Metropolitana di Genova Silvia Salis – Ho appreso con sgomento del tragico incidente avvenuto al luna park di Spotorno, in cui un giovane turista ha perso la vita folgorato. Voglio rivolgere un pensiero di sincera vicinanza e solidarietà anche alla famiglia di questa vittima, esprimendo il cordoglio di tutta la Città Metropolitana di Genova per questa ulteriore, terribile tragedia”.