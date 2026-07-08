Tragedia a Chiavari, 82enne annega per un malore e muore in ambulanza

Chiavari. Tragedia questa mattina a Chiavari, sulla spiaggia di Preli: una donna di 82 anni (non un uomo di 65, come era emerso in un primo momento) è morta dopo aver accusato un malore mentre nuotava in mare.

L’allarme è scattato poco prima delle 11.00, quando la donna ha iniziato ad annegare mentre faceva il bagno. Soccorsa dai bagnanti, è stata portata a riva in condizioni estremamente critiche.

Nel frattempo sono arrivati sul posto la Croce Verde chiavarese e l’automedica del 118 del Tigullio. Il personale sanitario ha praticato a lungo le manovre di rianimazione e l’82enne ha dato nuovamente segni di vita. Perciò, una volta stabilizzata, è scattato il trasporto in codice rosso all’ospedale di Lavagna.

Ma poco dopo, a bordo dell’ambulanza, l’anziana è andato nuovamente in arresto cardiaco. Inutili i nuovi tentativi di rianimazione: il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.