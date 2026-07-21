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Le indagini

Bimba risucchiata in piscina, eseguita l’autopsia sul corpo di Alice Ferrari: l’esito tra 60 giorni

Non è ancora chiaro quanto sia rimasta sott'acqua e perché nessuno se ne sia accorto prima. Possibile una perizia sulla pompa di aspirazione

piscina bagni segesta

Genova. E’ stata eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni morta all’ospedale Gaslini dopo che mercoledì era rimasta incastrata con i capelli nella pompa di aspirazione della piscina dei bagno Segesta a Sestri Levante.

L’esame è stato eseguito dal medico legale Sara Lo Pinto, nominato dal pm Fabrizio Givri. Erano presenti anche i colleghi nominati dalle parti: Marco Salvi per i titolari dello stabilimento balneare e Francesco Ventura per i genitori della bimba. I titolari dei bagni (difesi dagli avvocati Angelo Paone e Claudio Zadra) sono indagati per omicidio colposo. La famiglia, assistita dall’avvocato Stefano Savi, aveva subito acconsentito alla donazione degli organi, ma per permettere l’esame solo i reni e il fegato sono stati effettivamente espiantati subito dopo il decesso, mentre cuore e polmoni sono stati oggetto degli accertamenti. La consulenza medico legale sarà depositata entro 60 giorni.

La piccola piscina resta sotto sequestro. Se la causa della morte per annegamento è stata certificata dall’esame autoptico, resta il mistero su come una tragedia del genere sia potuta accadere in un impianto profondo solo un metro. Per questo è probabile che venga disposta una perizia sul funzionamento della pompa. Per il legale dei famigliari “occorrerà  inoltre fare valutazioni sulla cartellonistica, che risulterebbe assente, e sul mancato controllo, visto che la bambina è rimasta sott’acqua per un tempo che ancora non è stato possibile accertare”.

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