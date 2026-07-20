Morta a 62 anni durante un intervento ortopedico, la consulenza tecnica scagiona i medici

Genova. “Non sono dimostrabili comportamenti colposi di rilievo penale nel comportamento dei sanitari che hanno proceduto all’intervento chirurgico” che nel novembre scorso hanno portato alla morte di Giada Ferrero, giornalista di 62anni, che si era sottoposta all’ospedale San Martino di Genova a un’operazione per la riduzione di una frattura al bacino con l’inserimento di una placca, in seguito a un incidente stradale. La donna durante l’intervento aveva avuto un’emorragia venosa, tamponata, ma poi era morta per arresto cardiaco. Lo scrivono nelle conclusioni della consulenza tecnica disposta dal pm Giuseppe Longo i medici legali Roberto Testi e Alessandro Massé. L’inchiesta era partita dopo che due lettere anonime erano state inviate alla Procura e ai famigliari della donna. Nella lettera l’anonimo “corvo” aveva scritto che in sala operatoria sarebbero accadute cose anomale. Tra queste la rottura della punta del trapano poi fatta sparire.

Quattro i medici indagati per omicidio colposo, tre chirurghi e un’anestesista (difesi dagli avvocati Antonio Rubino e Pietro Bogliolo) e uno solo di loro per falso.

Se l’accusa di omicidio colposo adesso sembra destinata a cadere, visto che la perizia è piuttosto netta sul punto (la rottura della punta è avvenuta in un punto molto lontano dalla zona dove si è verifica l’emorragia e non ha inciso quindi sull’arresto cardiaco), l’accusa di falso resta.

I medici si erano sottoposti a interrogatorio spiegando di aver agito correttamente in sala operatoria e chiarendo che la rottura della punta del trapano è un evento piuttosto frequente in questo tipo di operazioni tanto che non era stato ritenuto necessario specificare questo aspetto nell’operazione. Ma il fatto che la punta sia stata rimossa post mortem – senza che né della rottura, né della rimozione sia rimasta traccia nella documentazione sanitaria – terrebbe in piedi l’accusa di aver falsificato la relazione sull’intervento, finita nella cartella clinica, poi sequestrata dai poliziotti della squadra mobile che al San Martino avevano interrogato moltissime persone, potenzialmente informate sui fatti. E questo nonostante il fatto che la rottura della punta non abbia inciso sulla morte della paziente.

Sulla vicenda la Direzione Generale del San Martino quando l’inchiesta era venuta a galla si era detta “al corrente di ogni dinamica e dettaglio dell’accaduto grazie all’ottimo rapporto con i professionisti coinvolti, indiscusse eccellenze del Policlinico e si è messa, come sempre, a disposizione delle autorità competenti”. I famigliari della donna, assistiti dagli avvocati Alessandro Pistochini e Francesca Lazzeri, se ci saranno delle richieste di archiviazioni, dovranno valutare se presentare opposizione.