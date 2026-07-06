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Illustre

Addio alla grafica genovese Giannina Lavarello, inventò uno dei loghi più famosi al mondo

Aveva quasi 101 anni, insieme al fratello Marco fondò il noto studio di architettura nel 1953. I funerali giovedì 9 luglio a San Bartolomeo degli Armeni

Generico luglio 2026

Genova. È morta all’età di 100 anni Giannina Lavarello, grafica e pittrice genovese che insieme al fratello Marco aveva fondato nel 1953 uno degli studi di architettura e design più noti della città. Nata nel 1925, il prossimo 5 settembre avrebbe compiuto 101 anni.

Tra le eredità più prestigiose di Giannina Lavarello c’è il marchio usato oggi in tutti i Paesi dell’Unione Europea per materiali e oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari, che siano cibi o bevande. Fu proprio lei a vincere il concorso di idee per creare un logo univoco e immediatamente intuitivo. Introdotto ufficialmente nel 2004, serve a indicare che i recipienti non rilasciano sostanze nocive a contatto con gli alimenti.

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Dunque il celebre simbolo con bicchiere e forchetta stilizzati, che ognuno di noi trova ogni giorno su decine di involucri, è figlio dell’intuizione di una genovese. Questo risultato le valse la nomina a cavaliere della Repubblica, titolo che le conferì nel 2010 il presidente Giorgio Napolitano.

Il suo maestro fu Vsevolod Petrovič Nikulin, disegnatore, illustratore, pittore e scenografo russo (nacque nell’attuale Ucraina) naturalizzato italiano. Dalla matita di Giannina Lavarello uscirono numerosi marchi, pensati e realizzati per le aziende clienti dello studio di famiglia, ma anche dipinti a tempera e acquerello, molti dei quali dedicati alla sua Genova, e illustrazioni per libri di vario genere.

“L’abbiamo vista pochi giorni fa e stava bene, la sua scomparsa ci ha colti di sorpresa nonostante l’età avanzata”, racconta l’architetto e nipote Matteo Lavarello che oggi porta avanti lo studio insieme ai figli Antonio e Marta.

Il rosario si terrà domani (martedì 7 luglio) alle 17.00 nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni. I funerali saranno celebrati nella stessa chiesa giovedì 9 luglio alle 11.30. A concelebrare le esequie saranno padre Adolfo Herzl, superiore dei Barnabiti di San Bartolomeo degli Armeni, e don Giacomo Martino che è legato alla famiglia Lavarello da rapporti di parentela.

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