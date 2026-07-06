Addio alla grafica genovese Giannina Lavarello, inventò uno dei loghi più famosi al mondo

Genova. È morta all’età di 100 anni Giannina Lavarello, grafica e pittrice genovese che insieme al fratello Marco aveva fondato nel 1953 uno degli studi di architettura e design più noti della città. Nata nel 1925, il prossimo 5 settembre avrebbe compiuto 101 anni.

Tra le eredità più prestigiose di Giannina Lavarello c’è il marchio usato oggi in tutti i Paesi dell’Unione Europea per materiali e oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari, che siano cibi o bevande. Fu proprio lei a vincere il concorso di idee per creare un logo univoco e immediatamente intuitivo. Introdotto ufficialmente nel 2004, serve a indicare che i recipienti non rilasciano sostanze nocive a contatto con gli alimenti.

Dunque il celebre simbolo con bicchiere e forchetta stilizzati, che ognuno di noi trova ogni giorno su decine di involucri, è figlio dell’intuizione di una genovese. Questo risultato le valse la nomina a cavaliere della Repubblica, titolo che le conferì nel 2010 il presidente Giorgio Napolitano.

Il suo maestro fu Vsevolod Petrovič Nikulin, disegnatore, illustratore, pittore e scenografo russo (nacque nell’attuale Ucraina) naturalizzato italiano. Dalla matita di Giannina Lavarello uscirono numerosi marchi, pensati e realizzati per le aziende clienti dello studio di famiglia, ma anche dipinti a tempera e acquerello, molti dei quali dedicati alla sua Genova, e illustrazioni per libri di vario genere.

“L’abbiamo vista pochi giorni fa e stava bene, la sua scomparsa ci ha colti di sorpresa nonostante l’età avanzata”, racconta l’architetto e nipote Matteo Lavarello che oggi porta avanti lo studio insieme ai figli Antonio e Marta.

Il rosario si terrà domani (martedì 7 luglio) alle 17.00 nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni. I funerali saranno celebrati nella stessa chiesa giovedì 9 luglio alle 11.30. A concelebrare le esequie saranno padre Adolfo Herzl, superiore dei Barnabiti di San Bartolomeo degli Armeni, e don Giacomo Martino che è legato alla famiglia Lavarello da rapporti di parentela.