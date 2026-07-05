Cade con il monopattino a Isola del Cantone, ricoverato con trauma cranico: è grave

Valle Scrivia. Un uomo di circa 50 anni è rimasto gravemente ferito, sabato sera, a Isola del Cantone, in Valle Scrivia, per una caduta mentre era alla guida di un monopattino elettrico.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21 sulla strada provinciale. Non sarebbero coinvolti altri mezzi. Il conducente è caduto a terra e ha battuto la testa procurandosi un grave trauma cranico.

A dare l’allarme alcuni passanti. Arrivati i soccorsi, l’automedica e la Croce Rossa di Ronco Scrivia, è stato necessario intubare il ferito per trasportarlo – in elisoccorso – all’ospedale San Martino di Genova.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.