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Incidente

Cade con il monopattino a Isola del Cantone, ricoverato con trauma cranico: è grave

È successo sabato sera sulla strada provinciale. Sul posto soccorsi, carabinieri ed elicottero dei vigili del fuoco per velocizzare il trasporto in ospedale al San Martino

monopattino elettrico

Valle Scrivia. Un uomo di circa 50 anni è rimasto gravemente ferito, sabato sera, a Isola del Cantone, in Valle Scrivia, per una caduta mentre era alla guida di un monopattino elettrico.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21 sulla strada provinciale. Non sarebbero coinvolti altri mezzi. Il conducente è caduto a terra e ha battuto la testa procurandosi un grave trauma cranico.

A dare l’allarme alcuni passanti. Arrivati i soccorsi, l’automedica e la Croce Rossa di Ronco Scrivia, è stato necessario intubare il ferito per trasportarlo – in elisoccorso – all’ospedale San Martino di Genova.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.

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