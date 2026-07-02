Giallo a Molassana, trovato cadavere in un furgone

Genova. Un uomo di circa 50 anni è stato trovato senza vita giovedì pomeriggio in un furgone parcheggiato in via Fossato della Cicala, a Molassana.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti che hanno sentito un forte odore provenire dal veicolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aprire il furgone, chiuso a chiave, e hanno trovato il corpo senza vita dell’uomo.

I vigili del fuoco sono stati poi raggiunti dalle volanti della polizia e poco dopo è arrivato anche il medico legale per un primo esame del cadavere. L’uomo, stando ai primi accertamenti, era scomparso da circa una settimana. Il sospetto è che possa essersi trattato di un gesto volontario o di un malore, ma le indagini sono affidate ora alla polizia.