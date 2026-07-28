Aspettando il Mojotic Festival, alla Biblioteca del mare di Riva Trigoso “L’atlante oscuro del rock”

Sestri Levante. Un appuntamento speciale sta per fare da apripista all’ormai imminente festival Mojotic. Venerdì 31 luglio alle 19 la Biblioteca del Mare di Riva Trigoso ospiterà un kick-off particolare con la presentazione dell’ultimo libro della giornalista e autrice televisiva Camilla Sernagiotto, intitolato These Must Be The Place. Atlante Oscuro del Rock.

L’opera trasforma la geografia in narrazione, dimostrando come la musica non viva soltanto nei solchi dei dischi o nei testi dei brani, ma anche negli spazi fisici in cui il mito si intreccia irrimediabilmente con la tragedia. Il volume guida il lettore in un viaggio attraverso i luoghi più inquietanti e affascinanti della storia delle sette note: case, alberghi, studi di registrazione, locali e palchi che sono stati scenario di morti premature, omicidi, eccessi, riti esoterici e leggende nere.

Dalla villa di Sharon Tate allo Spahn Ranch della Family di Charles Manson, dal Chelsea Hotel alla casa di Kurt Cobain, fino al celebre edificio Dakota di New York dove la vita di John Lennon si spezzò per sempre, le storie di leggende come Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Amy Winehouse si riflettono negli ambienti che hanno abitato, rendendoli veri e propri santuari laici o scenari maledetti.

Ad accompagnare Camilla Sernagiotto — firma di Sky TG24 e del Corriere della Sera, oltre che autrice del podcast e del saggio La maledizione del Dakota — ci sarà l’intervento musicale di Nicolò Villani. Il cantautore, originario proprio di Riva Trigoso, arricchirà la presentazione con le sue sonorità tra il blues e il rock.

L’incontro è a ingresso gratuito. Tutte le informazioni dettagliate sull’appuntamento e sul programma completo sono consultabili sul sito ufficiale dell’associazione e sui relativi canali social.