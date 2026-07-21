Miss Italia torna al Lido di Genova: in passerella trenta aspiranti nel solco di Sofia Loren

Genova. Per il quinto anno consecutivo, Giovedì 23 Luglio alle ore 21.00 la bellezza tornerà ad essere protagonista al Lido di Genova con l’unica tappa genovese di Miss Italia. Quella del Lido sarà anche la prima serata organizzata da Matteo Addino: quest’anno il fondatore della Naima Academy e volto noto della tv per il ruolo di Tribuno del Popolo nel programma di Rai 1 “Ballando con le Stelle” ha infatti scelto di mettersi a disposizione del concorso per gli eventi di Miss Italia in Liguria.

Oltre 30 aspiranti miss sfileranno ai bordi di una Sport Pool allestita come un grande palco sul mare, nel quale si esibiranno anche i talenti della Naima Academy per offrire al pubblico dei momenti di grande spettacolo: dall’ Experience dance company che ha ballato a Canzonissima su Rai Uno alla Eagle crew composta da bambine che hanno vinto ogni competizione a cui abbiano partecipato, fino alla coreografia studiata appositamente per rendere omaggio a Sofia Loren, che vinse la fascia di Miss Lido nel 1952.

A richiamare l’attenzione del pubblico anche alcuni volti noti dello spettacolo che faranno parte della giuria come la velina di Striscia la notizia e Miss Miluna 2023 Beatrice Coari, la ballerina Maddalena Svevi che partecipò ad Amici e Pechino Express e molti altri. Presenta la serata Matteo Addino, accompagnato da un volto noto di cui non vuole ancora svelare il nome.

“Cinque anni fa abbiamo scelto di riportare il concorso di Miss Italia al Lido perché lo stabilimento è storicamente legato a questa manifestazione e molte sono state le celebrità che tra gli anni ’50 e gli anni ’80 hanno vinto la fascia di Miss Lido, come Sofia Loren, Carmen Russo, Sabrina Salerno e molte altre” afferma Carlo Pittaluga, Amministratore Unico Lido di Genova. “Oggi possiamo dire che siamo rivolti con lo sguardo verso il futuro: la tappa genovese di Miss Italia fa parte del programma di iniziative che il Lido propone alla città ogni anno, spaziando dalle manifestazioni sportive come Sport per Tutti a quelle per le famiglie fino agli eventi per i più giovani. In questo senso l’ingresso di Matteo Addino nella gestione del concorso si allinea con gli obiettivi del Lido perché lavoriamo entrambi per proporre iniziative di rilievo ai genovesi e promuovere la nostra città verso l’esterno”.

“L’estate scorsa ero in giuria qui al Lido – commenta Matteo Addino – e mentre le ragazze sfilavano ho cominciato a volare con la fantasia immaginando di poter mettere a disposizione la mia professionalità e le mie esperienze come coreografo: oggi sono qui perché mi piacerebbe aiutare queste aspiranti Miss a spiccare il volo, così come in questi anni alla Naima Academy siamo riusciti a far emergere nuovi talenti nel mondo televisivo e teatrale”.