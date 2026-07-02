Minaccia i poliziotti durante un controllo, fermato con lo spray urticante

Genova. Un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo avere aggredito alcuni poliziotti durante un controllo in vico degli Adorni, in centro storico.

È successo mercoledì mattina. Gli agenti del commissariato Prè lo hanno fermato chiedendo i documenti, ma l’uomo ha reagito minacciandoli e mostrando loro un coltello che aveva nella tasca.

I poliziotti a quel punto hanno usato lo spray urticante per bloccarlo e arrestarlo.

Trattenuto presso le camere di sicurezza della questura il 33enne, cittadino nigeriano, è stato giudicato questa mattina con rito direttissimo.